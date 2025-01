Settantasei morti nell’incendio di un hotel 

Istanbul. Sorpresi dalle fiamme nel sonno mentre erano in vacanza in un resort sciistico. Sono almeno 76 le vittime dell’incendio scoppiato all’interno del Grand Kartal Hotel, un albergo nella stazione sciistica Kartalkaya sulle montagne della provincia di Bolu, nell’Anatolia centrale, a circa 150 chilometri a nord ovest di Ankara. Cinquantuno le persone ricoverate in ospedale.

Le fiamme hanno cominciato a divampare nel cuore della notte e non è ancora stato chiarito il motivo dell’incendio, anche se secondo il prefetto pare che abbia avuto origine nell’area del ristorante. Ben presto il fuoco ha cominciato a bruciare l’interno dell’albergo, scatenando panico e disperazione tra chi vi alloggiava. Le fiamme hanno successivamente raggiunto anche il tetto e l’esterno della struttura, le cui pareti erano rivestite in legno. L’edificio - un hotel di lusso con camere doppie a partire da circa 540 euro a notte - ospitava al momento dell’incendio 237 persone, in un periodo di alta stagione e durante vacanze scolastiche. Alcune di loro hanno cercato di scappare utilizzando le lenzuola dei letti come corde per calarsi al di fuori dell’albergo, una struttura di 12 piani, mentre tre persone sono morte nell’impatto col suolo dopo essersi lanciate dalle finestre, tentando di salvarsi. Quattro le persone arrestate in relazione all’incendio, tra cui il proprietario dell’hotel.

