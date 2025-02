Settant’anni con passione 

Settant’anni di passione per lo sport, più che per la pallacanestro. Tore Serra, un vero monumento del basket sardo (che per altri 4 anni dirigerà come presidente della Fip regionale) taglia oggi il traguardo con la semplicità che i successi sportivi non hanno mai scalfito: «Io sono sempre Tore, per tutti». Un diminutivo arrivato in automatico, che non l’ha messo al riparo da tante omonimie, una particolarmente scomoda : «Vero. Un latitante, braccio armato di Cutolo. A 19 anni, all’ingresso negli Usa mi fermarono in aeroporto, mi presero il passaporto e soltanto dopo mezz’ora mi lasciarono andare. Chiesi cosa succedeva, mi dissero di non preoccuparmi. Poi ho capito: su Wikipedia nel Brill c’è il link a quel personaggio e non a me ma non non l’ho mai fatto cambiare. In fondo è una cosa che mi diverte».

Le esperienze

Nazionale Juniores, poi Militare: «Soprattutto grazie al basket ho viaggiato tanto ed è stata un’esperienza che mi ha aperto l’orizzonte», racconta, ospite dell’ Informatore Sportivo 360 a Radiolina. «Pensate cosa poteva voler dire cinquant’anni fa per un ragazzino di 17, 18 o 19 anni muoversi per l’Europa e il Mondo. Adesso vai in aeroporto, prendi l’aereo e vai dove vuoi. Allora mi ha aperto il mondo quando il mondo non era così aperto». La sua vita è cambiata a 13 anni: «Andavo come tutti a giocare in parrocchia. Una signora mi chiese: “Quanto sei alto”. Risposi che ero uno e novanta. “Allora domani vieni a giocare a basket”, mi disse. Non era una domanda, era perentorio. E io ci andai. Soltanto dopo scoprii che la signora era di Orosei: un cerchio quasi magico che si chiudeva e che spalancava le porte della mia bella carriera». Da allora, più di metà della sua vita Serra l’ha passata su un campo di basket: «Direi di sì, ho iniziato che avevo 13 anni, ho smesso che ne avevo 49, per colpa di un infortunio». Ma rimase in campo: «Sì, perché nel frattempo nel mio quartiere, a Su Planu, avevo avviato una società che va avanti da 37 anni».

La carriera

Giocatore del Brill, poi esperienze a Pordenone (quattro anni tra A2 e B), a Latina, alla Dinamo ma soprattutto all’Esperia, prima di dedicarsi anima e corpo alla scuola e al Basket Su Planu: «I dieci anni al Brill sono stati favolosi. Ancora dopo tanto tempo mi incontrano per strada e me lo ricordano, cosa che mi riempie di gioia, anche se io sono uno che cerca sempre di tenere i piedi per terra. Evidentemente abbiamo dato al pubblico qualcosa che rimane nella memoria». Che cosa ha fatto la differenza tra i risultati di quel Brill e quelli della Dinamo? «Secondo me i Pirastu trovarono gli strumenti per dare lustro a Cagliari, perché quella squadra ancora si ricorda; ma ciò che da Milia a Sardara hanno fatto i presidente della Dinamo è avere nel momento giusto la voglia e la forza di portare in Sardegna qualcosa di incredibile: scudetto, Coppa Italia, Supercoppa, una coppa europea: siamo medagliati».

Piedi per terra

Passione e umiltà sono gli elementi che non gli sono mai mancati: «Ho sempre giocato con passione e con quella ho vissuto la carriera. I miei ricordi sono di amicizia, di esperienze di vita che mi hanno fatto maturare. Ho cercato di mantenere un equilibrio: se non tieni i piedi per terra poi quando smetti vivi male. Io sono rimasto io e gli altri hanno sempre avuto la loro importanza per me». I giovani degli anni Ottanta lo ricordano nell’Esperia: «Quel grido “Tore Tore” mi emozionava e mi trascinava, mi portava a dare di più. Ma io mi sentivo anche uno di quelli che gridavano, uno del pubblico». I giovani granata di allora dicono che li aiutava: «Perché mi immedesimavo in loro. Io per migliorare ho trovato buoni maestri, non avei potuto fare il despota. Trasmettere le conoscenze nel modo migliore va di pari passo con l’essere un buon giocatore». Tra i compagni cita Carlos Ferello («di una volontà pazzesca: un esempio eccezionale»), tra gli avversari, tanti: «Marzorati, Meneghin, Bariviera... da tutti cercavo di imparare, rubando qualche piccolo particolare positivo». Non era la Serie A di adesso: «Eravamo ragazzi felici di giocare a basket, c’era anche la parte remunerativa, certo, ma su tutto la voglia di praticare uno degli sport più belli al mondo. Oggi hanno ritmi pazzeschi, è una vera professione». Ci saranno altri sardi in A? «Abbiamo espresso Marco Spissu e Massimo Chessa, possiamo diventare una fucina di playmaker e guardie». Cosa serve, oltre a questo? «Per il quadriennio ho l’obiettivo di portare formatori e psicologi per far crescere i dirigenti. Se sono bravi hanno più possibilità di gestire anche le situazioni complicate e crescere».

Come Tore Serra, monumento vivente di 70 anni. Auguri!

