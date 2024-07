Settant’anni al servizio della tradizione

L’amore per il sapere e la passione per la tradizione: l'associazione culturale gruppo folk città di Iglesias, festeggia così i suoi settanta anni. Il gruppo folkloristico nato nel lontano 1954, per volontà di Don Adolfo Armosini, è un autentico percorso itinerante fra i saperi, le antiche tradizioni e i costumi della storia e della memoria della cittadina medioevale.

Il lavoro

La vita e la partecipazione alle molteplici attività dell'associazione sono scandite dal costante lavoro dei suoi soci, quarantotto per la precisione, ai quali, si affianca il gruppo dei più piccoli, future speranze dell’associazione.

Il presidente è Mario Fronteddu, mentre il Consiglio direttivo è costituito da Ignazio Cossu, Antonio Cossu, Claudia Faggian, e Giuseppe Madeddu. «I settanta anni della nostra associazione – spiega Ignazio Cossu - sono un traguardo importante per tutti noi. Ogni giorno lavoriamo sulla valorizzazione della promozione sociale. Siamo impegnati con molte attività, in particolare con le scuole per ripercorrere i passi più importanti che hanno segnato la storia delle tradizioni con il nostro passato».

Fra le tradizioni più antiche da riscoprire e valorizzare c’è “Il magazzino del vino”, un percorso del gusto che porta a far riscoprire le antiche ricette accompagnate dai vini prodotti dalle aziende locali: «Stiamo lavorando anche con l'amministrazione comunale per riportare alla luce questa bella tradizione – racconta Ignazio Cossu - per valorizzare le antiche abitudini del passato e nel contempo, offrire alla nostra comunità una occasione di socializzazione ma anche di solidarietà verso le persone che attraversano momenti di difficoltà».

Le attività

Interprete di emozioni e sentimenti di una storia tutta da riscoprire, il gruppo folkloristico è spesso ospite di numerosi eventi, come per esempio, la festa del Redentore, a Nuoro. Una raccolta fotografica permanente, nella sede della associazione, documenta il valore storico e culturale del gruppo. Dal ballo sardo ai canti, alla lavorazione del pane, al riscoprire la festa dell'uva, al carnevale della cittadina mineraria, tutti passaggi chiave di un viaggio fra i sapori e i profumi di un passato che contraddistingue il presente e il futuro di questo instancabile gruppo.

