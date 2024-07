Settantamila euro per le notti d’estate 

Per la Sant’Antioco “by night” nel centro cittadino, l’amministrazione comunale di Sant’Antioco stanzia 70 mila euro.

Per luglio e agosto, si preannunciano fine settimana lunghissimi e ricchi di animazione, soprattutto lungo l’asse che da via Roma conduce a piazza Umberto, passando per piazza Italia e il corso Vittorio Emanuele. L’obiettivo è quello di sostenere le attività commerciali e di rispondere all’esigenza di intrattenimento e vitalità di residenti e turisti. Questa sera e ogni giovedì, “in corso d’opera” organizzata dagli operatori commerciali. I venerdì e i sabato invece, gli appuntamenti pianificati dal Comune.

«Si parte questa sera con la kermesse a cura dei commercianti del Corso - spiega Roberta Serrenti, assessora al Turismo e attività produttive - che hanno voluto contribuire all’animazione ideando un appuntamento fisso nel quale si esibiranno artisti musicali e gli artigiani daranno mostra delle proprie creazioni. Si prosegue poi con i venerdì, a partire dal 12 luglio, dove a fare da cornice alla musica sarà il mercatino di artigianato ed enogastronomia sarda». I sabato gli appuntamenti musicali di punta. Si parte con la musica di Matteo Bruni, che ha rivisitato tutti i più grandi successi italiani in chiave dance. «Questo investimento è una delle modalità con le quali intendiamo dare il nostro contributo al centro cittadino – commenta il sindaco Ignazio Locci – siamo convinti che piazza Italia, il corso Vittorio Emanuele e la rinnovata piazza Umberto possano essere un punto di aggregazione e socializzazione, così come lo sono sempre stati in passato».

