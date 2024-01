Settantamila euro per il Carnevale 

Sulla scia del successo della notte di San Silvestro il Comune d’Iglesias intende proseguire una politica incentrata sui grandi eventi. Il prossimo traguardo è quello di riportare il carnevale ai fasti anni ’90 e il nome che potrebbe rappresentare il simbolo della rinascita è quello del dj Gabry Ponte.

I fondi

«Abbiamo pubblicato una manifestazione d’interesse (che scadrà il 15 gennaio) per chi volesse organizzare la festa che si terrà il 10 febbraio. - spiega il primo cittadino Mauro Usai - Mettiamo a disposizione 70 mila euro e sarebbe gradito che fra i progetti ci fosse quello della presenza del noto disc jockey». Un volere che sembra andare al di là di un semplice tentativo d’ingaggio di un artista (ex componente del gruppo Eiffel 65) capace di vendere oltre 10 milioni di dischi in tutto il mondo.

Difficilmente Usai azzarda delle ipotesi che potrebbero creare delusione qualora non dovessero concretizzarsi e la presenza di Gabry Ponte sulla console del palco montato in piazza Sella, sarebbe pertanto una credibile ciliegina sulla torta di una festa di Carnevale come non si programmava da tempo, da oltre 30 anni ad essere precisi, quando la sfilata d’Iglesias era tra le più importanti dell’Isola e persino abbinata, nel 1991, alla lotteria nazionale.

Il programma

«Il prossimo 10 febbraio non ci sarà soltanto l’evento conclusivo musicale con un grande ospite - svela l’assessora con deleghe allo Spettacolo e Grandi eventi Claudia Sanna - ma anche una sfilata di carri allegorici che intende coinvolgere i gruppi di altri Comuni. Abbiamo già ottenuto dei buoni riscontri sia dalle associazioni nostrane sia esterne. L’invito è esteso ai gruppi provenienti da tutta la Sardegna ed intendiamo, oltre che rimborsare le spese di viaggio, mettere a disposizione anche dei premi per i carri più belli. La sfilata avrà un tema: il cinema. Stiamo mettendo a punto il regolamento». Il braccio operativo della sfilata sarà l’associazione “Noa” e come da tradizione, il corteo partirà da via Pacinotti e raggiungerà il centro, dove prima della festa in piazza Sella, nella scalinata di via Eleonora che conduce al Castello Salvaterra, verrà messo al rogo Norfieddu: «La strada da percorrere per riportare il carnevale ai livelli di un tempo, è quella di coinvolgere il maggior numero di persone possibili. - spiega il presidente del gruppo folkloristico “Città d’Iglesias” Ignazio Cossu - Le scuole di danze, le associazioni e qualsiasi altra realtà, risultano essere fondamentali per la buona riuscita dell’evento, come lo è il fatto di premiare le esibizioni più meritevoli e rimborsare i partecipanti che arrivano da fuori»

