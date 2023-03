Settanta patenti nel mirino della Procura 

Gli investigatori sospettano che a Carloforte il metodo per ottenere la patente nautica, senza sostenere l'esame, fosse ormai collaudato e andasse avanti da anni, tanto che c’era chi si recava nella piccola isoletta anche dal resto della Sardegna. Una trentina le persone già iscritte nel registro degli indagati, ma che potrebbero diventare oltre 70 nel giro di qualche giorno, visto che tante sono le patenti “sospette” su cui si sta concentrando l'attività degli investigatori della Procura.

La corruzione

Al centro dell’indagine per corruzione e falso aperta dal pubblico ministero Andrea Vacca c’è un ufficiale della Capitaneria dell’Isola di San Pietro, Pierpaolo Spagnolo, 55 anni, che nei giorni scorsi ha subito il sequestro del computer e dei telefonini, ora all’esame degli esperti del magistrato. L’ipotesi è che lo schema fosse collaudato: a fronte di una imprecisa somma di denaro o di altre utilità, l’ufficiale avrebbe falsificato il verbale attestante la partecipazione all’esame. Ma siccome ogni patente nautica è firmata dall’ufficiale più alto in grado della Capitaneria, per evitare che il comandante si accorgesse di qualcosa, venivano presentate finte denunce di smarrimento a polizia e carabinieri. Da qui la concessione di un duplicato.

Ivinti a comparire

E proprio dall’incrocio tra i duplicati concessi, le denunce presentate ed i verbali degli esami sostenuti che gli investigatori della Polizia marittima e giudiziaria della Procura, assieme ai colleghi della Capitaneria di Carloforte, stanno individuando tutte le patenti sospette che, a conti fatti, potrebbero essere più di settanta. A difendere Pierpaolo Spagnolo è l’avvocato Marco Aste, ma già numerosi indagati hanno ricevuto l’invito a comparire per rilasciare interrogatorio davanti alla polizia giudiziaria. Quelli convocati per ieri si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, altri hanno già nominato come difensori gli avvocati Gianluca Aste, Francesco Marongiu e Carlo Amat.