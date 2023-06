Settanta minori cercano casa, seminario su adozioni e affidi 

Prosegue il ciclo di seminari voluto dall'amministrazione comunale con l'obiettivo di sostenere e curare l’affido e l’adozione di minori che vivono situazioni familiari difficili.

La prossima giornata formativa - “Adozione e affido come cura dei traumi” - è previsto per giovedì 6 luglio: la mattinata, dalle 9 alle 13 all’ex Convento, sarà dedicata agli operatori del settore, mentre il pomeriggio, dalle 15 alle 18 a Sa Domu Pitticca, si approfondiranno i temi più adatti a famiglie affidatarie e adottive. In città 11 famiglie hanno già risposto all’appello, ma restano da sistemare altri 70 bambini che da anni si trovano in comunità di accoglienza, separati dai genitori d’origine a causa di contesti familiari diventati difficili e invivibili.

RIPRODUZIONE RISERVATA