Settanta migranti trasferiti in Sardegna Numeri raddoppiati 

Continua a salire, quindi, il numero di migranti ospitati nelle strutture di accoglienza dell’Isola. Le presenze sono raddoppiate nel giro di un anno. Il report del ministero dell’Interno contiene numeri consolidati fino allo scorso 15 marzo. In Sardegna risultano 1.272 ospiti dei centri gestiti dalle Prefetture e 257 nei centri Sai, allestiti dagli Enti locali con il contributo Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. Sono 1.529 in totale. A questi si aggiungono quelli atterrati ieri: alcuni verranno fatti alloggiare nell’ormai rodata struttura di Monastir, altri verranno dirottati in altre province. I dati delle ultime settimane sono doppi rispetto a quelli di 12 mesi fa: al 15 marzo del 2022 nell’Isola risultavano appena 797 migranti accolti dal sistema del Viminale. I grafici hanno iniziato a salire quando sono arrivati i primi profughi della guerra in Ucraina. Ma adesso, stando alle comunicazioni dell’Interno, la crescita potrebbe essere alimentata dagli sbarchi. C’è un problema, però: nell’Isola ci sono sempre meno strutture pronte a ricevere gli stranieri.

Approdati dopo un viaggio via mare sui barconi partiti dalla Libia, hanno contribuito con tanti altri a saturare la struttura dell’isolotto siciliano. Per affrontare l’emergenza, che si sta cronicizzando, il Viminale ha deciso di dislocarli in altre regioni, che devono contribuire con una percentuale di posti da mettere a disposizione (quella sarda è del 3% del totale): nella serata di domenica, 363 sono saliti a bordo di un traghetto di linea diretto a Porto Empedocle, altri 526 hanno viaggiato sulla nave militare Diciotti alla volta di Reggio Calabria.

Il C-130 dell’Aeronautica militare è atterrato alle 19,25 di ieri all’aeroporto di Elmas, dove erano attesi dalla mattina: 70 migranti provenienti dall’hotspot di Lampedusa, ormai stracolmo, sono stati trasferiti in Sardegna per essere distribuiti nei centri di accoglienza straordinaria delle varie province dell’Isola. Stando a quanto riferito dalla Prefettura di Cagliari, per la maggior parte provengono dalla Costa D’Avorio e dal Gambia.

Il C-130 dell'Aeronautica militare è atterrato alle 19,25 di ieri all'aeroporto di Elmas, dove erano attesi dalla mattina: 70 migranti provenienti dall'hotspot di Lampedusa, ormai stracolmo, sono stati trasferiti in Sardegna per essere distribuiti nei centri di accoglienza straordinaria delle varie province dell'Isola. Stando a quanto riferito dalla Prefettura di Cagliari, per la maggior parte provengono dalla Costa D'Avorio e dal Gambia.

L’hotspot stracolmo

I numeri dell’Isola

Il bando della Prefettura

«Il numero dei post disponibili nel sistema di accoglienza della provincia (...) si è rivelato al momento insufficiente a garantire le crescenti richieste di ospitalità». Per questo «si è determinata l’indifferibile esigenza di incrementare la capacità di accoglienza anche a livello provinciale». Questo scrivevano gli uffici della Prefettura di Cagliari, a novembre del 2022, nel testo di un bando per la raccolta di manifestazioni di interesse, rivolto a enti o associazioni pronte a entrare nel circuito dei servizi ai migranti. C’era un’emergenza, insomma. E l’esito di quella gara non l’ha risolta: in piazza Palazzo è arrivata una sola offerta. Quella della associazione “Amal Sardegna-Marocco”, che aveva messo a disposizione 28 posti in un edificio a Sinnai. Per il resto, il vuoto. L’aggiudicataria aveva accettato la somma di 24,50 euro al giorno per ogni ospite preso in carico. Una somma ben lontana da quella praticata nella precedente ondata migratoria. Ma le tariffe massime sono imposte da Roma. Anche a Cagliari si attende la revisione del sistema degli appalti nel settore, che potrebbe innalzare i contributi. E non è esclusa, a breve, l’emanazione di un nuovo bando. Perché gli sbarchi continuano.

