Settanta famiglie assistite dalla Croce Rossa 

La Croce Rossa Italiana in campo a favore della lotta alle povertà di vecchia e nuova generazione. Da gennaio 2022 è operativa a Iglesias un'unità locale della più importante e diffusa associazione di volontariato per il sociale dell'intero territorio nazionale.

Il sostegno

«Diamo assistenza e sostegno - racconta il presidente del comitato di Cagliari Vittorino Erriu - a settanta famiglie del territorio. Oltre a Iglesias abbiamo utenti di Fluminimaggiore , Domusnovas , Villamassargia e altri paesi e frazioni, per un totale di 168 persone che per svariati motivi, come la perdita di lavoro, si sono ritrovate in una situazione di grave difficoltà economica. Il sostegno prestato si basa soprattutto sulla fornitura di alimentari, vestiario e generi di prima necessità. «Questo - spiega Alice Belli, crocerossina vice-ispettrice del comitato di Cagliari e referente dell'unità territoriale di Iglesias - è per adesso la nostra principale attività. Però, grazie alla collaborazione con i vari assessorati ai servizi sociali del territorio, con le parrocchie e gli altri enti di assistenza, riusciamo a fornire il nostro aiuto anche a persone che presentano tematiche e complessità differenti rispetto alla mera mancanza di lavoro e alle ristrettezze economiche». Il campo del sociale è infatti vasto e articolato e al suo interno possono presentarsi diversi fattori e problematiche che devono essere affrontate con una specifica preparazione e con un dovuto criterio professionale. «Siamo impegnati da anni - continua - nel campo della tutela e prevenzione della salute dei cittadini. Anche a Iglesias, infatti, organizziamo a cadenza periodica screening diagnostici sui principali fattori di rischio patologici. I risultati di queste analisi sono messi a disposizione dell'Università di Cagliar».

I volontari

La sezione di Iglesias può contare su ben quindici volontari formatisi attraverso degli specifici corsi obbligatori per poter prestare la propria collaborazione nelle attività pubbliche dell'associazione. Si tratta quindi di un'organizzazione ben strutturata che punta a offrire in futuro una più efficace azione a favore della collettività: «Siamo alla ricerca - conclude Erriu - di una nuova sede più grande e funzionale che possa permetterci di ottimizzare al meglio i servizi già offerti e implementarne degli altri».

