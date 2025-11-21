VaiOnline
Iglesias.
22 novembre 2025 alle 00:43

Settanta famiglie assistite dalla Croce Rossa 

Un supporto per chi si trova in gravissima difficoltà economica 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La Croce Rossa Italiana in campo a favore della lotta alle povertà di vecchia e nuova generazione. Da gennaio 2022 è operativa a Iglesias un'unità locale della più importante e diffusa associazione di volontariato per il sociale dell'intero territorio nazionale.

Il sostegno

«Diamo assistenza e sostegno - racconta il presidente del comitato di Cagliari Vittorino Erriu - a settanta famiglie del territorio. Oltre a Iglesias abbiamo utenti di Fluminimaggiore , Domusnovas , Villamassargia e altri paesi e frazioni, per un totale di 168 persone che per svariati motivi, come la perdita di lavoro, si sono ritrovate in una situazione di grave difficoltà economica. Il sostegno prestato si basa soprattutto sulla fornitura di alimentari, vestiario e generi di prima necessità. «Questo - spiega Alice Belli, crocerossina vice-ispettrice del comitato di Cagliari e referente dell'unità territoriale di Iglesias - è per adesso la nostra principale attività. Però, grazie alla collaborazione con i vari assessorati ai servizi sociali del territorio, con le parrocchie e gli altri enti di assistenza, riusciamo a fornire il nostro aiuto anche a persone che presentano tematiche e complessità differenti rispetto alla mera mancanza di lavoro e alle ristrettezze economiche». Il campo del sociale è infatti vasto e articolato e al suo interno possono presentarsi diversi fattori e problematiche che devono essere affrontate con una specifica preparazione e con un dovuto criterio professionale. «Siamo impegnati da anni - continua - nel campo della tutela e prevenzione della salute dei cittadini. Anche a Iglesias, infatti, organizziamo a cadenza periodica screening diagnostici sui principali fattori di rischio patologici. I risultati di queste analisi sono messi a disposizione dell'Università di Cagliar».

I volontari

La sezione di Iglesias può contare su ben quindici volontari formatisi attraverso degli specifici corsi obbligatori per poter prestare la propria collaborazione nelle attività pubbliche dell'associazione. Si tratta quindi di un'organizzazione ben strutturata che punta a offrire in futuro una più efficace azione a favore della collettività: «Siamo alla ricerca - conclude Erriu - di una nuova sede più grande e funzionale che possa permetterci di ottimizzare al meglio i servizi già offerti e implementarne degli altri».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Maltempo

Scuole e condomini, le regole anti gelo Calendari diversi nei centri dell’Isola

Termometro ai minimi, impianti di riscaldamento sotto stress 
Sara Marci
Eurallumina.

Pioggia e maestrale non fermano gli operai

Antonella Pani
Tribunale

Caso decadenza, decisione a febbraio È scontro tra i legali

Il pool di difensori della governatrice chiede ancora l’esclusione di Fercia 
Francesco Pinna
Viabilità

Nuraminis-Monastir, sulla “131” dei cantieri torna l’incubo code

Da martedì nuova posa dell’asfalto: chiude la carreggiata verso Cagliari 
Ignazio Pillosu
Sanità

In sala operatoria coi super monitor: «Un salto di qualità»

Dall’Ares 46 nuovi macchinari per la chirurgia endoscopica 
La polemica

«Il dna dell’uomo non accetta la parità»

Bufera su Nordio. E Roccella: con l’educazione sessuale non calano le aggressioni 
Chieti

Casa nel bosco, figli tolti ai genitori

L’ha deciso il Tribunale dei minori, Meloni valuta l’invio degli ispettori 