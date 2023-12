Settanta eventi tra concerti, mostre e teatro 

Spettacoli e giochi per bambini, teatro, concerti, rassegne musicali, mostre e mercatini. Sono oltre 70 gli appuntamenti della manifestazione “Tempus de Nadale”, che fino al 7 gennaio animeranno la città per le festività natalizie e di fine anno. Il clou il 31dicembre con il concerto di Noemi che inizierà alle 21 e sarà preceduto dal dj set di Gianluca Litteru. Il ricco calendario di eventi è stato presentato dagli assessori alla Cultura e turismo Salvatore Picconi e alle Attività produttive Grazia Mele. Grande attesa in città per i concerti che si terranno in piazza Vittorio Emanuele a iniziare dal 28 dicembre quando saliranno sul palco gli artisti rap Zomma, Daeh, Razer Rah, Low Redd, Lucchetto, Kid Yugi e Neima Ezza, all’interno della campagna di sensibilizzazione agli incidenti dell’associazione Nepo.

Il 29 dicembre, alle 21.30, suoneranno gli Istentales e Cristiano De Andrè. Appuntamento preceduto, alle 19.30, dall’evento benefico “Cena galeotta” in memoria di Patrizia Incollu. Sabato 30, alle 21, spazio ai nuoresi Awake for Days, reduce dall’Hell and Heaven Festival di Città del Messico, seguiranno i Creedence Clearwater Revival. Non mancherà l’appuntamento con il Patapum Festival, dal 27 dicembre al 7 gennaio nel centro polifunzionale di via Roma.

