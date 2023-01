Settanta bambini cercano una famiglia 

L’iniziativa è in continuità con lo sportello attivo da un anno circa all’interno del Plus, con professionisti impegnati sul fronte degli affidi, oltre che delle adozioni. La campagna di sensibilizzazione nei confronti delle famiglie che possono accogliere i minori in difficoltà ora proseguirà anche con altre azioni. «In collaborazione con Domus de Luna organizzeremo altre iniziative», annuncia Camboni, «lo scopo è aumentare il numero degli affidi familiari e ridurre il più possibile la presenza di bambini e adolescenti all’interno di strutture dedicate».

Nelle prossime settimane è in programma l’arrivo in Comune di Luigi Cancrini, psicoterapeuta a livello internazionale ed esperto dell’argomento, che terrà una conferenza dedicata agli operatori del settore, in collaborazione con l’associazione Domus De Luna. «Un incontro di alta formazione e di aggiornamento per chi lavora nel settore, dedicato all’approfondimento di un tema delicatissimo come quello dell’affido», spiega l’assessore alle Politiche sociali Marco Camboni. «Un percorso che vede al centro i minori che vivono in famiglie non più adeguate a svolgere il proprio compito educativo, e che vengono temporaneamente affidati ad altre famiglie disponibili ad accoglierli e prendersene cura. L’affido dà comunque la speranza di un ritorno a casa», sottolinea l’assessore, «è una fase di accompagnamento e di sostegno in un momento di disagio, emotivo o culturale che sia, all’interno di un determinato nucleo familiare».

Undici famiglie hanno già risposto all’appello, ma restano da sistemare altri settanta bambini che da anni si trovano in comunità di accoglienza, separati dai genitori d’origine a causa di contesti familiari diventati difficili e invivibili. Un’emergenza che il Comune conta di contrastare con una campagna di sensibilizzazione agli affidi familiari, missione al centro del percorso di coesione sociale messo in campo dall’assessorato alle Politiche sociali insieme ad una una serie di altri progetti definiti con associazioni, onlus, e volontari che operano in città.

L’incontro

La sensibilizzazione

Sullo sfondo ci sono i numeri che fotografano un problema diffuso in città, con 11 bambini già accolti in altrettante famiglie affidatarie che hanno dato la loro disponibilità, e altri 70 che invece sono ospitati in diverse comunità. «Il fenomeno non è in aumento, ma chiaramente con la riattivazione dei servizi comunali dedicati dopo anni di assenza il disagio è riemerso», sottolinea l’assessore alle Politiche sociali. «Si tratta di un percorso complesso», spiega ancora Camboni, «perché intraprenderlo significa mettersi in gioco e riorganizzare abitudini familiari intorno al bambino o adolescente che viene accolto. Per questo il settore Politiche sociali del Comune è a disposizione per fornire informazioni e rispondere a ogni tipo di dubbio. Con la certezza di un supporto economico che viene garantito ogni mese», assicura l’esponente della Giunta.

La solidarietà

Un sostegno che le famiglie potranno dare con un’accoglienza quotidiana, o per qualche giorno alla settimana. L’auspicio, per il Comune, è che tante famiglie quartesi possano rispondere all’appello dando la disponibilità ad ospitare momentaneamente quei bambini che vivono situazioni familiari difficili. Dimostrando la stessa solidarietà emersa lo scorso anno con l’accoglienza per i bambini ucraini fuggiti dalla guerra.

