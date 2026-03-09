Setmana Santa , fede e storia 

È il volto intenso dell’opera “L’abbraccio dolente”, realizzata da Giulia Dettori, studentessa della classe 3ª del Liceo Artistico “A. Costantino”, a rappresentare l’immagine ufficiale della Setmana Santa a l’Alguer 2026. Il suo disegno accompagnerà la città verso uno dei momenti più identitari e suggestivi del calendario algherese. Un momento di grande devozione popolare che, al di là dell’aspetto puramente religioso, tiene a battesimo una nuova stagione turistica. Il piano di voli estivo prenderà il via a fine marzo, praticamente in coincidenza con l’avvio del programma delle celebrazioni, fissate dal 27 marzo al 5 aprile.

Il programma

Le vie della città vecchia in quei giorni diventeranno il teatro di riti che si tramandano da oltre cinquecento anni. Un patrimonio culturale e spirituale che ogni anno richiama fedeli, visitatori e i primi turisti della primavera. Ieri la presentazione nella sala del Quarter, con il presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu, le assessore al Turismo e alla Cultura, Ornella Piras e Raffaella Sanna e il dirigente scolastico Mario Peretto. La Setmana Santa a l’Alguer è organizzata in collaborazione con la Diocesi Alghero-Bosa, la Confraternita della Misericordia e il contributo di numerose associazioni culturali, tra cui la Banda musicale Antonio Dalerci. Quest’anno saranno sedici i cori partecipanti, provenienti da diversi centri della Sardegna, che accompagneranno i momenti più solenni delle celebrazioni. Il rito del Discendimento nella cattedrale di Santa Maria sarà proiettato anche su un maxischermo all’esterno della chiesa e sul canale YouTube della Diocesi. Il culmine delle celebrazioni arriverà la domenica di Pasqua, con il tradizionale incontro tra Gesù risorto e la Madonna, sui bastioni Cristoforo Colombo, accompagnato dagli spari a salve del Gruppo Cacciatori Armeria Tanda. Il calendario propone anche momenti culturali dedicati alla musica sacra. Infine la lunga Pasquetta in musica. Lunedì 6 aprile saliranno sul palco di Piazza Sulis i Nomadi, a seguire Dolcenera per poi chiudere la serata con gli Istentales. «Un modo concreto – ha detto il presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu - per rafforzare l’attrattività della destinazione in primavera, attraverso appuntamenti di qualità che animano il centro e valorizzano Alghero come città viva e accogliente».

