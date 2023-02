Setar, sì al concordato preventivo 

Il riferimento è ai 3,6 milioni di tasse comunali non versate dai vertici del residence di via Leonardo Da Vinci, ormai tristemente sbarrato. «Per il Comune di tratta di un credito importante», ribadisce Sanna, «ovviamente resta il dispiacere per la chiusura di una struttura ricettiva di qualità del litorale, diventata punto di riferimento per la città e tutta l’area vasta di Cagliari. L’auspicio è che un domani possa riaprire, così come mi auguro», aggiunge il vicesindaco, «che la società abbia la capacità di pagare tutti i debiti accumulati negli anni e di rientrare nel mercato».

Il 22 dicembre il commissario giudiziale - come viene riportato nella delibera approvata dalla Giunta comunale di Quartu nei giorni scorsi - ha trasmesso al Comune la proposta di concordato preventivo avanzata dalla società in liquidazione e ammessa dal Tribunale, proposto anche nell’incontro con i creditori del 9 febbraio. “Abbiamo aderito con la speranza di riuscire a recuperare tutta o in parte la somma delle tasse che non ci sono state versate”, spiega il vicesindaco Tore Sanna.

Tutti lo ricordano come uno degli alberghi più belli della litoranea, a due passi dal mare azzurro della costa quartese. Con il tutto esaurito durante l’estate, e un continuo via vai di persone e turisti fuori stagione sino a due anni fa. Ma la pandemia e la crisi hanno costretto la società a gettare la spugna, sino alla mazzata finale arrivata il 2 maggio dello scorso anno con l’avvio della liquidazione del Setar deciso dalla sezione fallimentare del Tribunale di Cagliari.

La chiusura due anni fa, dopo la prima ondata Covid, poi la crisi e i debiti accumulati che hanno frenato qualsiasi possibilità di ripresa. Tramonta definitivamente l’era dell’hotel Setar, storico albergo della costa quartese, in liquidazione e costretto a ricorrere al concordato preventivo con i creditori per evitare il fallimento. Fra loro c’è il Comune di Quartu, che deve recuperare 3 milioni e 600mila euro di tributi - Tari e Imu - non pagati negli ultimi anni dalla società che gestiva l’ex struttura ricettiva a quattro stelle.

Anni di successi

Evasione fiscale

Fallimento Setar a parte, il tema dell’evasione fiscale approderà martedì in Consiglio comunale con il nuovo regolamento dedicato alle attività commerciali e produttive che non pagano le tasse. Si va dalla definizione di irregolarità contributiva, sino alle azioni da mettere in campo dopo che il regolamento entrerà in vigore: nessun rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, tanto meno rinnovi, se si ha un debito nei confronti del Comune superiore a 200 euro. Ma si dà il tempo - 60 giorni, più ulteriori altri 30 - per confrontarsi sulle possibilità di mettersi in regola e scongiurare la sospensione dell’attività per 90 giorni, e - nella peggiore delle ipotesi - la chiusura. Nel documento approvato dalla Giunta c’è anche un’ulteriore rateizzazione del debito: sino a 5 rate mensili se l’evasione oscilla fra i 200 e i 500 euro, massimo 12 se la somma da restituire non supera i 3mila euro, 24 tranche per un massimo di 6mila euro, da 25 a 40 rate per le cifre da 6mila a 20mila euro. E oltre i 20mila euro c’è la possibilità di pagare in 72 rate.

