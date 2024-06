Set To sun all’anfiteatro di Perd’e Pera  

Manca pochissimo alla nona edizione del festival Set To sun, evento musicale unico del suo genere della costa ogliastrina.

Dopo essersi reinventato nel 2023 con un'esclusiva edizione in una cala segreta della costa di Marina di Gairo quest'anno la manifestazione torna a Cardedu, in uno dei tratti di costa più suggestivi dell’Ogliastra. L’anfiiteatro panoramico di Perd‘e Pera, che offre una vista mozzafiato sull'intera costa, ospiterà l’evento sabato 6 luglio 2024.

Un’edizione impreziosita dal ritorno degli ZU in Sardegna. La band romana, emblema del jazz-core made in Italy, ha pubblicato più di 15 album e performato in migliaia di spettacoli in tutto il pianeta, guadagnandosi uno status di culto in tutto il mondo. Gli ZU hanno scelto il Set To Sun per ripresentarsi al pubblico sardo dopo nove anni per un’unica data nell’isola.

A supporto ci saranno i Sabbia (direttamente da Biella) che con le loro sonorità space-rock, la ruvidezza della chitarra elettrica e il suono pulito dei fiati porteranno il Set To Sun nel loro magico mondo psichedelico.

Special guest del Set To Sun Fest ‘24 sarà Lorenzo Stecconi, musicista, composer e produttore italiano con le sue chitarre oniriche e ipnotizzanti.

La sua carriera da produttore conta più di 60 album.

I concerti saranno inframezzati da speciali dj set.

Le selezioni musicali saranno curate da due dj apprezzati nella scena indipendente sarda: Gianmarco Diana, musicista, arrangiatore, autore e compositore bassista di Sikitis, Dancefloor Stompers ed altri progetti legati alla musica da colonna sonora e alle sonorizzazioni live e Bohboy, aka Luca Cabboi, bassista della band Gairo, che decide di riprendere in mano i dischi nelle occasioni speciali strizzando l’occhio alle sonorità afro-funk e psichedeliche.

Il Set to sun festival ogliastrino offrirà anche uno spazio d’incontro riservato ad artisti emergenti, etichette indipendenti, illustratori e disegnatori, blog e riviste di settore della scena musicale alternativa.

