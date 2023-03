Sestu torna in C, lo certifica Sarroch 

Dal Marino alla Stella Azzurra. Venti gare in cui il Sarroch ha sperimentato un solo risultato. Quella vittoria che, a Decimomannu, mantiene in paradiso i ragazzi di coach Marco Franchi, primi nel gruppo G di B maschile, e spedisce all’inferno i biancoblù, retrocessi matematicamente dopo lo 0-3 (23-25, 20-25, 24-26) di ieri. Ancora bloccati a quota zero, i sestesi pagano così sul campo la distanza tecnica dalle altre formazioni, facendo ritorno in Serie C dopo una sola stagione. Salgono a 58, invece, i punti del Sarroch, capace di conservare il rassicurante vantaggio di 10 lunghezze sul secondo posto del Cus Cagliari. In casa della Roma 7, gli universitari vincono 3-0 (18-25, 22-25, 16-25), ottengono la quindicesima vittoria stagionale e continuano spediti in una marcia playoff che continua a vederli a più due sul Campobasso.

I tornei femminili

Oggi nella Poule promozione di A2 femminile, l’Hermaea Olbia è impegnata alle 15 sul campo del Montecchio. In B1, si arresta il momento d’oro della San Paolo. Dopo tre vittorie consecutive nel girone B le cagliaritane cadono 3-0 (25-20, 25-15, 25-16) sul campo del Concorezzo e restano così bloccate al nono posto a quota 22 punti. Quattro in meno del Capo d’Orso che riscatta il ko subito proprio contro la formazione lombarda con un bel 3-2 (25-22, 25-17, 23-25, 16-25, 7-15) in casa del Progetto Valtellina. Nelle zone più calde del gruppo C di B2 femminile sorride intanto l’Ossi (quartultimo), uscito dal duello giocato contro il Settimo Milanese con un 3-0 (22-25, 14-25, 19-25) che regala alle smeraldine nuove speranze di salvezza. Lotta ma crolla al tie break (25-12, 23-25, 23-25, 26-24, 15-6), invece, il Garibaldi (penultimo), superato dal Gorla in un ventesimo turno in cui l’Alfieri (sesto) si arrende in tre set (25-23, 25-17, 25-15) davanti alla capolista Ripalta.

