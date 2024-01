Sestu, successo di rigore contro l’ex capolista baunese 

Sestu 1

Baunese 0

Sestu : Puddu, Pau, E. Secci, Baldussi, Marongiu, Biondi, Denotti (76’ Frau), Mura, Serpi, Carta, Mattana (84’ D. Secci). Allenatore Madau.

Baunese : Serrau, Comida (80’ Moretti), Monni, Porceddu (80’ Pintus), Usai, Carta (84’ Bangoni), Mascia (66’ Staffa), Marco Nieddu I, Marco Nieddu II, Mereu, Bonicelli. Allenatore Cannas.

Arbitro : Gatto di Cagliari.

Rete : 18’ Serpi (r) .

Importante e meritata vittoria del Sestu nella sfida di cartello contro l’ex capolista Baunese. Decisiva una rete di Serpi su rigore. Nonostante il forte vento, la squadra di Tonio Madau ha cercato di giocare sempre con fraseggi corti e veloci, creando numerosi pericoli per Serrau, mentre gli ospiti puntavano sulle verticalizzazioni per evitare il pressing avversario. La partita si sblocca al 18’, quando il direttore di gara decreta un rigore per un netto fallo in area subito da Carta, che nella prima frazione ha imperversato nella retroguardia ospite. Dal dischetto il bomber Serpi non sbaglia. Il Sestu continua a creare numerose occasioni, ma non trova il raddoppio. La Baunese si rende pericolosa solo in pieno recupero con Mereu, che da ottima posizione calcia sul fondo. Tre punti fondamentali per Serpi e compagni.

