Sestu ricomincia da Monza 

Svuotata dalle promozioni in serie A3 di Sarroch e Cus Cagliari, e dalla retrocessione della Stella Azzurra Sestu, la serie B maschile è pronta ad accogliere, e riaccogliere, due formazioni isolane, inserite nel girone B con le squadre della Lombardia. Sono la Fedra Accise Borore, che debutta in un campionato nazionale dopo 46 anni e nuovamente la Stella Azzurra Sestu che ritrova la categoria dopo l’acquisizione del titolo sportivo di una società laziale. Come gli altri tornei, il via è previsto il 7 ottobre quando la squadra di Sestu debutterà a Monza con il Vero Volley. Borore, che in quella data osserverà il turno di riposo (il girone è composto da tredici squadre), giocherà la prima partita il sabato successivo in casa con il Desio Volley Brianza. Obiettivi sostanzialmente comuni tra le due formazioni che puntano a un campionato privo di sofferenze.

La matricola

Si vorrebbe fermare il calendario alla tarda serata del 27 maggio, in quel romanzesco quarto set di garatre dello spareggio promozione con Tortolì, vinto 26-24 dopo un lungo inseguimento e che sancì la prima promozione di Borore nella serie B, e l’inizio di una festa che andò oltre quel palazzetto affollato come non mai. La presidente Tiziana Forma al momento non svela le carte, il roster sarà pronto entro fine agosto, quando inizieranno gli allenamenti. «È stato confermato il coach Fabrizio Uda, colui che ha seguito la crescita dei ragazzi protagonisti della promozione. Sarà un campionato che affronteremo con entusiasmo, e anche con curiosità, è la nostra prima esperienza in un campionato nazionale».

La conferma

Sestu si ripresenta dopo la retrocessione. La scorsa stagione, da matricola, tentò l’avventura con lo stesso organico che vinse la serie C. Il presidente Massimo Collu modifica la strategia. «Dopo aver misurato le energie in un campionato nazionale, oggi affrontiamo importanti investimenti, rilevando un titolo sportivo e rinforzando il telaio storico con alcuni innesti esperti della categoria. Il nostro coach Roberto Abis, confermato, avrà a disposizione l’ex Sarroch Matteo Ciccarelli, e Marco Pugliatti, ex Sant’Antioco, che hanno giocato in A2 e A3. Da Tortolì è arrivato Isacco Asoni, dall’Ariete Oristano Samuel Cauli e Stefano Aritzu. Noi siamo pronti», conclude il presidente Collu.

RIPRODUZIONE RISERVATA