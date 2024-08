Sestu pronta a sposare la “Pratobello 24” 

Una mozione dei Riformatori a sostegno della legge “Pratobello24”. La guerra contro la speculazione energetica arriva in Consiglio comunale a Sestu grazie ai Riformatori. Presentato come gruppo consiliare di maggioranza, il documento si impone per la tutela del paesaggio e contro il suo sfruttamento, con una forte presa di posizione.

In aula

«I Riformatori sardi nel Consiglio Comunale di Sestu hanno presentato per contrastare l'installazione indiscriminata di grandi impianti eolici e fotovoltaici in Sardegna la mozione, sottoscritta anche dagli altri gruppi della maggioranza di centrodestra, che sottolinea l'importanza delle energie rinnovabili ma evidenzia la necessità di tutelare il paesaggio e coinvolgere le comunità locali», conferma una nota. «La mozione impegna la sindaca e la Giunta a: sollecitare la Regione ad adottare provvedimenti efficaci per contrastare la devastazione del paesaggio, delimitando le aree idonee e valorizzando il patrimonio ambientale e archeologico; sostenere, promuovere e attuare iniziative per impedire l'installazione indiscriminata di grandi impianti per la produzione di energie rinnovabili; sostenere attivamente la proposta di legge di iniziativa popolare “Pratobello 24”.

Quello di Sestu è soltanto uno dei tanti impegni concreti che stanno moltiplicandosi nei municipi dell’Isola. L’intento dei comitati promotori della “Pratobello 24” è infatti quello di diventare protagonisti attivi nell’individuazione delle aree non idonee all’interno dei propri territori. Tutti i 377 comuni della Sardegna dovranno infatti fornire i dettali delle aree e la loro qualificazione in futuri incontri organizzati dagli uffici regionali.

L’impegno

Per la sindaca Paola Secci «è fondamentale il coinvolgimento degli enti locali nell'individuazione delle aree idonee. Qualsiasi decisione in tal senso, non può prescindere dall'apporto di conoscenza e gestione del territorio, attraverso i Piani Comunali, di cui ogni comunità locale è detentrice».

«La Sardegna è un'isola unica, con un paesaggio di straordinaria bellezza», ha dichiarato il primo firmatario Federico Porcu. «Non possiamo permettere che venga deturpato da impianti eolici e fotovoltaici di grandi dimensioni»».

La capogruppo dei Riformatori Ignazia Ledda ha aggiunto: «La legge “Pratobello 24” rappresenta un'opportunità per garantire uno sviluppo sostenibile della Sardegna. Chiediamo alla Regione di ascoltare la voce dei cittadini».

