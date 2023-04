Sestu promosso  due giornate prima  

Il Sestu Città Mediterranea è matematicamente promosso in Serie A2 con due giornate d'anticipo. Nella ventiquattresima e terz’ultima giornata di Serie B, la formazione allenata da Mario Mura può festeggiare il ritorno in A2 nonostante la sconfitta sul campo del Videoton Crema per 5-2 con i gol siglati da Sanna e Simone Casu. Grazie alla contemporanea sconfitta per 6-5 dell'MGM 2000 in casa contro il Real Five Rho, il Sestu ha conservato gli otto punti di vantaggio sul quarto posto a sole due giornate dalla fine, raggiungendo così l’obiettivo di inizio stagione.

Derby

A Serramanna la Jasnagora si aggiudica per 7-5 il derby sul campo del C'è Chi Ciak. Gara combattuta e divertente, con gli ospiti che passano avanti con Rafinha. Il C'è Chi Ciak pareggia con Loi, ma è Ferri a riportare avanti i cagliaritani prima dell'intervallo. A inizio ripresa pareggia Fiori. Piaz e Spanu firmano l'allungo sul 4-2 nel giro di pochi secondi. Un’autorete rimette in gara la squadra di casa, ma dopo il rosso di Setti arriva la spallata decisiva al match. Ruggiu e Rafinha portano avanti di tre la formazione di Cocco. Curreli accorcia sul 6-4, ma è ancora Rafinha a chiudere i conti. Il 7-5 di Pilloni non basta al C'è Chi Ciak per rientrare in gara.

Elmas

Non ha giocato l'Elmas, che avrebbe dovuto sfidare in casa il Castellamonte. Gli avversari non si sono però presentati e si attende solo l'ufficialità del giudice sportivo per decretare la vittoria per 6-0 a tavolino in favore dell'Elmas.

Turno di riposo invece per l'Industrial Point Cagliari, che guardava con attenzione al risultato del Pavia. La sconfitta dei lombardi per 4-2 contro l'Avis Isola permette ai rossoblù di restare a pari punti con gli avversari all'ultimo posto. Saranno decisive le ultime due giornate per decidere chi si salverà.



