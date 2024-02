Sestu inagura il monumento alle vittime dei partigiani titini 

Tre figure senza volto, tese nello sforzo di sollevare una pietra, legata a catene. È il monumento per ricordare la tragedia delle Foibe, inaugurato ieri nel Parco Martiri delle Foibe in via Leoncavallo a Sestu.

Alla cerimonia c’erano le autorità del Comune, il sindaco della città metropolitana Paolo Truzzu, e l’autore della scultura, l’artista sestese Benito Pili. «Dal 2017 abbiamo iniziato a riqualificare questo spazio, un tempo quasi inaccessibile, con i cantieri Lavoras», ha spiegato la sindaca Paola Secci, «ora ricordiamo chi ha dovuto abbandonare la propria casa e le persone morte, infoibate. Una parte della nostra storia trascurata e a volte negata, da non dimenticare». L’anno scorso il Comune ha posto anche una pietra d’inciampo per il partigiano Pietro Meloni, morto in un campo di concentramento nazista, rimarcando quindi l’importanza dei caduti in ogni guerra. Truzzu aggiunge: «Oggi ricordiamo persone condannate due volte dall’ideologia comunista: morte o costrette ad abbandonare la propria patria, e poi dimenticate perché il partito quasi vietava di parlarne».

Come ha ricordato Margherita Sulas, referente regionale comitato 10 febbraio e delegata provinciale dell’associazione nazionale Venezia Giulia Dalmazia, anche in Sardegna si è formata una grande comunità, soprattutto a Cagliari e a Sassari. «Questa pietra al centro è come il tentativo di nascondere la verità», spiega l’autore Benito Pili, «e oggi con tutte le forze cerchiamo di portarla alla luce. Ma per me è un discorso universale, e la verità va sempre cercata».