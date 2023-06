Sestu e Villacidro la coppa è vostra 

Weekend di Coppa nelle due categorie Uisp. In attesa di assegnare le Supercoppe nazionali nelle due finalissime di sabato prossimo che chiuderanno la stagione, sabato si sono assegnate le Coppe nazionali (ex Coppa Italia) e le Coppe Amatori.

Successi

L’Asd Sestu conquista la Coppa nazionale nella categoria Open. Al termine di una gara intensa terminata sul 2-2 nei tempi regolamentari, decisivi sono stati i rigori che hanno consentito ai biancoblù di superare il Santiago per 6-5. Yaya e Mulas firmano le reti sestesi (di Cera e Rafael i gol in rimonta dei nerarancio), ma il grande protagonista è stato il portiere Mameli, che neutralizza due rigori. Sempre nella categoria Open festeggia anche la Nino Disario Villacidro: sul sintetico di Sestu, i gialloblù piegano i freschi campioni regionali della Castiadese per 2-1, grazie alle reti di Agostino e Collu.

Coppe Over

Al Real Putzu invece non riesce l’accoppiata. Fresca di titolo Over, la squadra di Filippo Munzittu si deve arrendere alla Polisportiva Isili, che si aggiudica la Coppa nazionale di categoria. La sfida si risolve ai tiri dal dischetto, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul 2-2. Al termine di una serie di sette rigori la spuntano i bianchi per 6-5. Successo netto (3-0) infine dell’Asd Seddori nella Coppa Amatori Over, contro la Polisportiva Guasila 2022. I biancorossi riscattano la sconfitta nella finalissima di una settimana fa e alzano la Coppa.

RIPRODUZIONE RISERVATA