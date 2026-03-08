sestu e villacidrese, colpi esterni 

Fine settimana ricco di reti e risultati importanti tra Serie C1 e C2, con diverse sfide che hanno movimentato la classifica e confermato l’equilibrio dei campionati nelle zone alte e centrali della graduatoria.

In Serie C1 spicca il successo esterno dell’Atletico Sestu, capace di imporsi per 3-2 sul parquet del Domus Futsal Perdaxius in una partita combattuta. Vittoria anche per la Fanni Futsal Sassari, che dopo l’uscita dalla Coppa Italia regola il C’è Chi Ciak per 2-0 e resta appaiato in vetta al Sestu. Colpo in trasferta per la Villacidrese, che espugna il campo dello ZB Iron Bridge imponendosi 5-4 al termine di una gara combattuta. Successo anche per il Cus Cagliari, che supera per 3-0 l’Ichnos Calcetto Sassari con una prestazione solida e concreta. Spettacolo e gol nella sfida tra Oristanese e Decimo Futsal, coi padroni di casa vittoriosi 6-3. Larga vittoria infine per l’Alghero sul campo del Futsal Villasor per 9-2.

In Serie C2, continua il buon momento del Sarfut 21, che batte con autorità la Mediterranea per 6-2. Vittoria anche per il Gonnesa sul Babylon (5-3). Il Portoscuso conquista i tre punti contro la Virtus San Sperate (6-1), mentre il San Pio X passa di misura sul campo del Parco Cross Serrenti per 5-4. Pareggio combattuto tra Uta e Sibiola Serdiana: 3-3 il finale. Successo per il Cus Sassari contro il Malasainas per 6-0. Ieri si è disputato anche il recupero della sfida tra Babylon e Virtus San Sperate, con i sassaresi che si sono imposti per 4-0.

