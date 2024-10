Sestu, chiude per lavori il Poliambulatorio 

Dal 20 dicembre e fino al 31 marzo 2025 il Poliambulatorio di Sestu chiude causa lavori finanziati col Pnrr e tutti i servizi, dalle visite alle prestazioni, come da annuncio del Cup, «saranno trasferiti a Monastir». Si “salveranno” solo il corso pre parto e la neuropsichiatria infantile, che saranno ospitati in un’altra struttura. Una tegola soprattutto per i tanti pazienti anziani della cittadina alle porte di Cagliari, come Cristina Soru: «Dovevo prenotare una visita ma dovrei prendere più autobus ed è un grosso disagio. Sto pensando di rinunciare», dice.

Politica e i sindacati si fanno sentire: «Uno scippo vergognoso a Sestu, già privata del centro vaccini, dimostrazione dello sfascio della sanità, della poca considerazione verso i pazienti», commenta la consigliera comunale Anna Crisponi, «come minoranza abbiamo scritto una nuova pec alla Asl perché, come è apparso chiaro dal principio e malgrado le loro rassicurazioni, il consultorio verrà smantellato». La sindaca Paola Secci si è mossa nelle scorse settimane per trovare una nuova sede per il corso nascite e non si arrende: «Stiamo lavorando per trovare una sede a Sestu, in modo da garantire tutti i servizi ai cittadini», dichiara.

Guido Sarritzu, sindacalista Uil, aggiunge: «Stiamo vigilando attentamente e faremo tutto perché venga garantito il servizio con soluzioni adeguate». La situazione è in evoluzione: «Tutte le prenotazioni sono garantite, i cittadini saranno avvisati tempestivamente dell’eventuale spostamento dell'ambulatorio, e pertanto non ci sarà nessuna interruzione del servizio», rassicura l’Asl.

