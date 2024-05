Sestu: Caterina Chinnici, omaggio a Emanuela Loi  

Nella sua visita in Sardegna la prima tappa è stata a Sestu per rendere omaggio prima alla tomba di Emanuela Loi, poliziotta sarda morta nella strage di via D'Amelio e poi visitare la piazza della Legalità. Non un caso: al centro dell’agenda politica di Caterina Chinnici, europarlamentare uscente, candidata con Forza Italia e rappresentare la Sicilia e la Sardegna c’è la lotta alla criminalità organizzata. Il mio impegno per la legalità è una scelta di vita. Falcone e Borsellino, che ho conosciuto personalmente, rappresentano per me un modello di sacrificio e dedizione alla giustizia».

Figlia del giudice Rocco, ucciso da Cosa Nostra nel 1983, torna a Bruxelles con il partito di Tajani per rappresentare due territori che condividono non solo bellezze paesaggistiche ma anche significative difficoltà economiche e sociali.

«Hanno le stesse difficoltà legate alla condizione di insularità, che speriamo possa essere compensata da una serie di misure a favore di queste due meravigliose terre», ha proseguito Chinnici, «la prossima legislatura dovrà attuare norme concrete di sostegno per le Isole».

Per esempio «un sostegno alle piccole medie imprese a quelle micro, un sostegno ai giovani perché qui come in Sicilia se ne vanno, quando si dovrebbe garantire loro di spendere le proprie competenze dove sono nati».

E poi ha ricordato l’importanza delle urne: «Se non voti tu, altri decideranno per te. Sappiamo che la legislazione europea determina l’80 per cento della nostra legislazione, se vogliamo indirizzare la giusta attenzione verso i nostri territori dobbiamo andare a votare e portare la nostra voce in Europa».

