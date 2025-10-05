“Sestesi dell’anno” i coniugi Pinna-Cocci 

Si chiude il Festival delle Pro Loco, tra migliaia di visitatori. Assegnato anche il titolo di “Personaggio sestese dell’anno”, andato a Dionisio Pinna, Franca Cocci e tutta la Comunità di Sestu. Un’istituzione da tanti anni, un luogo di accoglienza per tante persone con disabilità o con una storia non facile, che qui hanno potuto imparare un mestiere e lavorare, in uguaglianza. «Grazie per averci insegnato che il cambiamento nasce dall’ascolto e dalla cura», ha detto il presidente della Pro Loco Mario Ziulu consegnando il premio. Tra i porticati di san Gemiliano anche molti laboratori: «Insegniamo a fare i cestini e le sedie dai fili di grano Cappelli», racconta ad esempio Enzo Pusceddu da Segariu, «un’arte da non dimenticare». Momento importante anche per il gruppo folk “I Nuraghi”: «Oggi concludiamo i festeggiamenti dei nostri sessant’anni, e guardiamo al futuro», ha detto il presidente Pierpaolo Angioni. ( g.l.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA