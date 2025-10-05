VaiOnline
Sestu.
06 ottobre 2025 alle 00:51

“Sestesi dell’anno” i coniugi Pinna-Cocci 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Si chiude il Festival delle Pro Loco, tra migliaia di visitatori. Assegnato anche il titolo di “Personaggio sestese dell’anno”, andato a Dionisio Pinna, Franca Cocci e tutta la Comunità di Sestu. Un’istituzione da tanti anni, un luogo di accoglienza per tante persone con disabilità o con una storia non facile, che qui hanno potuto imparare un mestiere e lavorare, in uguaglianza. «Grazie per averci insegnato che il cambiamento nasce dall’ascolto e dalla cura», ha detto il presidente della Pro Loco Mario Ziulu consegnando il premio. Tra i porticati di san Gemiliano anche molti laboratori: «Insegniamo a fare i cestini e le sedie dai fili di grano Cappelli», racconta ad esempio Enzo Pusceddu da Segariu, «un’arte da non dimenticare». Momento importante anche per il gruppo folk “I Nuraghi”: «Oggi concludiamo i festeggiamenti dei nostri sessant’anni, e guardiamo al futuro», ha detto il presidente Pierpaolo Angioni. ( g.l.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La crisi

Trump ad Hamas: «Pace subito» Ma apre a modifiche al piano

Netanyahu rilancia: «Senza la liberazione di ostaggi non si va avanti» 
Cronaca

Addio all’ex sindaco e preside dei licei sempre in prima linea

Oristano e Burgos sotto choc: malore fatale per Pino Tilocca 
Valeria Pinna
Regione

L’operazione rimpasto prende forma

Le ipotesi per gli M5S: Manca alla Sanità e Ciusa al Lavoro 
Roberto Murgia
Regionali

Calabria, FdI cerca lo sprint per superare il nodo Campania

Affluenza in calo, si vota anche oggi Napoli, alt di FI al meloniano Cirielli 