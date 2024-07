Sesso e foto hot, promoter in carcere 

La prospettiva era allettante: una carriera nel mondo della moda o dello spettacolo. Prima, però, era necessario un dettagliato servizio fotografico da proporre al mondo dorato delle sfilate e dei concorsi di bellezza. Un escamotage – secondo gli agenti della Squadra mobile della Questura – che avrebbe consentito a Massimo Coviello, conosciuto da tutti come Max, 42 anni, cagliaritano, di approfittare di giovani minorenni. L’uomo, su disposizione del pm Marco Cocco, ora è rinchiuso in una cella del carcere di Uta con l’accusa di pornografia minorile, violenza sessuale aggravata e detenzione di materiale pedopornografico.

L’accusa

L’indagine, coordinata dal capo della Mobile Emanuele Fattori, si sviluppa su due filoni ed è nata dalla denuncia, presentata nel 2023, di una madre che ha raccolto le confidenze che la figlia avrebbe fatto alla sorella su servizi fotografici effettuati tra il 2019 e il 2020, a Costa Rei, Monte Claro e Marina Piccola, da Coviello. I poliziotti durante una perquisizione a casa dell’indagato, avrebbero sequestrato video, foto, tantissimi file all’interno di telefoni, pc, hard disk con immagini esplicite che vedevano protagoniste minorenni, conosciute attraverso i social. Dall’analisi di foto e film gli investigatori avrebbero individuato almeno quattro vittime minorenni, con una delle quali avrebbe anche avuto un rapporto sessuale che sarebbe stato registrato. Il materiale sequestrato è stato ritenuto determinante dal pm Cocco che, vista la prima denuncia e il materiale sequestrato durante la perquisizione, ha disposto la custodia cautelare in carcere di Coviello.

La difesa

Coviello è stato arrestato dagli agenti della Mobile lunedì. «Alle 21,40 era in carcere a Uta», spiega l’avvocato Marco Piroddi, difensore dell’uomo, che ieri ha assistito all’interrogatorio di garanzia. «Coviello si è avvalso della facoltà di non rispondere, ha fatto solo due dichiarazioni spontanee delle quali per il momento preferisco non parlare. Non ho fatto in tempo ad analizzare la grande mole di dati prodotti».

L’avvocato Piroddi ha richiesto alla gip Manuela Anzani l’attenuazione delle misure restrittive. «Ritengo la custodia in carcere eccessiva rispetto al reato contestato, per questo ho chiesto gli arresti domiciliari, certamente congrui per evitare eventuali recidive».

L’appello

Da via Amat arriva l’invito a non avere paura di denunciare episodi di abusi o di violenza nei confronti delle donne. “La Polizia di Stato, esprimendo un sentimento di totale vicinanza nei confronti delle vittime di reato, coglie l’occasione per rivolgere un invito alle giovani donne che ritenessero di aver subito abusi, di essere state violate nella loro libertà sessuale, a chiedere aiuto, a parlarne con i propri genitori o con le istituzioni sociali, affinché tali fatti delittuosi emergano e vengano denunciati”.

