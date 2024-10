«Sesso con l’alunna, no al patteggiamento» 

Rigettata la richiesta di patteggiamento per il docente Luca De Martini, 49 anni, professore di latino e greco al liceo classico Dettori, accusato di aver utilizzato la sua influenza e la sua cultura per instaurare una frequentazione con una sua alunna. Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale, Michele Contini, ha ritenuto che l’accordo sulla pena a due anni di reclusione, sospesi, raggiunto dal difensore con il pubblico ministero, non rispecchi la gravità delle contestazioni. In precedenza la famiglia della giovane studentessa aveva respinto la proposta di un risarcimento da 25 mila euro ipotizzata prima dell’accordo di patteggiamento.

L’accordo

La proposta di patteggiamento sottoposta all’esame del giudice che sta valutando la richiesta di rinvio a giudizio era stata raggiunta nei giorni scorsi dall’avvocato difensore, Pier Andrea Setzu, con il pm Marco Cocco, il magistrato che ha condotto l’indagine della Squadra Mobile dopo la denuncia presentata quando si era venuti a sapere della presunta relazione. Lo scorso anno il professore era stato destinatario di una misura cautelare che gli vieta di insegnare e che scadrà tra pochi giorni.

La decisione

Ieri mattina, nel corso dell’udienza preliminare: il gup Contini ha ritenuto insufficiente la proposta di due anni di reclusione con pena sospesa (il massimo patteggiabile per quel tipo di reato che la norma stabilisce come ostativo, dunque senza la possibilità di ottenere pene alternative al carcere oltrepassato il limite della condizionale fissato, per l’appunto, in due anni). In precedenza, la famiglia della ragazzina – assistita dalla legale Daniela Loi – aveva rifiutato la proposta di un risarcimento di 25mila euro avanzata dal docente, che ora dovrà decidere se chiedere o meno riti alternativi: in caso di giudizio abbreviato, però, il giudice Contini dovrà astenersi perché, rigettando la richiesta di patteggiamento, in qualche modo si è già pronunciato nel merito.

La difesa

Alla prossima udienza, fissata per 29 ottobre, la difesa dovrà decidere dunque se accedere a riti alternativi. Nel corso dell’incidente probatorio la presunta vittima avrebbe confermato le accuse, ma ora spetterà all’avvocato Setzu depositare gli elementi a favore dell’imputato. L’accusa di violenza sessuale su minore è legata ai presunti atti compiuti con l’alunna e al ruolo di educatore del docente che, dal canto suo, avrebbe negato qualsiasi tipo di rapporto sessuale. Anni fa, Luca De Martini era finito nei guai a seguito di un’indagine della Digos e Dda sul terrorismo islamico, dalla quale ne era uscito totalmente prosciolto.

