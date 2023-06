Sessismo nel mondo dei creativi 

MILANO. Scoppia il MeToo nel mondo della pubblicità con la “chat degli 80”, dove le colleghe e le stagiste dell’agenzia creativa We Are Social venivano catalogate e classificate in base all’aspetto fisico, con foto, commenti sessisti e voti.

La classifica

I messaggi risalgono a sei anni fa ma dell’esistenza della chat si è saputo da poco, grazie a un’intervista su su Facebook di Monica Rossi al pubblicitario Massimo Guastini, che ha sollevato il problema delle molestie sessuali nel mondo della pubblicità facendo nomi e cognomi. È lui a raccontare della chat nata in una agenzia milanese «molto famosa e molto potente», che poi si è rivelata appunto We Are Social. Della chat facevano parte circa 80 uomini che con decine e decine di messaggi ogni giorno dal luogo di lavoro parlavano dell’aspetto fisico delle colleghe in termini volgari, sessisti e con insulti. Si è poi scoperto che oltre alla chat esisteva un foglio Excel con i nomi delle colleghe più apprezzate, una sorta di classifica.

Pagina protetta

Quando la storia della chat è esplosa l’agenzia ha annunciato un’indagine interna: «Condanniamo con forza qualsiasi episodio, discriminatorio e inappropriato», ha detto Gabriele Cucinella, uno dei fondatori di We are social, spiegando che «verrà affidata a un ente terzo. Siamo intervenuti nella vicenda proprio per non nasconderci. Vogliamo tutelare tutte le persone che lavorano con noi». Cucinella ha aggiunto che i fondatori dell’agenzia hanno saputo della chat quando era già stata chiusa, nel 2017, che nessuno di loro tre ne faceva parte e che non sono riusciti a identificare alcun contenuto. Ma la chat sembra solo una parte del problema: da giorni sui social si rincorrono testimonianze di donne e ragazze che sostengono di avere subito molestie nel mondo della pubblicità. Una di loro dal suo account Instagram Taniume ha lanciato un appello a chiunque voglia raccontare in modo protetto le propria storia e ha creato un link per denunce e testimonianze anonime. «Ho subito molestie in un’agenzia in cui ho lavorato - spiega Tania - molestie ripetute su base giornaliera e che, con me, subivano altre persone. Non sono io a dire che c’è un problema nel mondo della pubblicità ma le tante, troppe testimonianze di persone, la maggior parte donne, che hanno subito molestie verbali, psicologiche e fisiche dentro le agenzie».

