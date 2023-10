«Sessismo in Aula»: consigliere nel mirino 

Bagarre e momenti di tensione in Consiglio comunale a Selargius. «Smettila di starnazzare», le parole pronunciate dal consigliere di opposizione Bernardino Deiana e rivolte alla vicesindaca Gabriella Mameli. «Non è la prima volta che usa parole sessiste», l’accusa delle consigliere comunali di maggioranza e delle assessore. «Mi stavano disturbando mentre parlavo al microfono», si difende Deiana che respinge le accuse di sessismo.

La lite

A innescare il litigio l’iniziativa sulla fibromialgia organizzata qualche giorno fa a Settimo, un triangolare di calcio con gli ex rossoblù del Cagliari. «Si sarebbe potuta fare a Selargius se solo avessimo avuto i campi di San Lussorio disponibili», ha polemizzato Deiana indossando provocatoriamente la maglietta della manifestazione. Parole che non sono piaciute alla maggioranza, tanto che la capogruppo di FdI Chiara Contu è intervenuta per ricordare le iniziative fatte in città per sensibilizzare sulla fibromialgia. Sino alle parole pesanti volate fra i banchi del Consiglio. «Per l’ennesima volta il consigliere Deiana si è rivolto alle donne della maggioranza con toni e termini inadeguati, non consoni ad un’aula consiliare e irrispettosi dell'istituzione di cui facciamo parte», il commento condiviso dalle esponenti della maggioranza di centrodestra. «Ci sentiamo offese per l’atteggiamento usato nei nostri confronti», hanno aggiunto per poi abbandonare momentaneamente l’aula parlando di «comportamenti oltraggiosi e sessisti del consigliere».

La difesa

Deiana si difende: «Non è la prima volta che chiacchierano quando intervengo al microfono, questo mi distrae e mi manda in confusione», il commento a caldo dell’esponente del gruppo Selargius più, «e di certo non sono il tipo che le manda a dire. Ma non sono sessista, adoro le donne e non volevo offendere nessuno». Per calmare gli animi è intervenuto l’esponente dem Francesco Lilliu: «Mi scuso con le colleghe donne, ho sentito però anche parole poco carine nei confronti del consigliere Deiana, serve rispetto reciproco: le donne non vanno paragonate alle oche, allo stesso modo non è bello neanche definire un collega come un ‘vecchio scemo’».

Ma le quote rosa della maggioranza rincarano la dose: «Chiediamo che il partito al quale appartiene il consigliere Deiana, da sempre schierato contro tutte le forme di violenza nei confronti delle donne, prenda dei provvedimenti perché non siamo più disposte a tollerare atteggiamenti simili nei nostri confronti».

