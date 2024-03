Sessini,  dal giudice il 2 luglio 

In aula tre anni dopo la tragedia. Si presenteranno davanti al gup il 2 luglio gli indagati per la morte di Ignazio Sessini, l’operaio di Villacidro morto tra il 4 e il 5 luglio del 2021 dopo essere precipitato nel tritarifiuti della Villaservice. Il gup Michele Contini deciderà sulla richiesta di rinvio a giudizio del pm Daniele Caria nei confronti di Antonella Concas, 49enne di Villacidro, che allora era presidente e rappresentante legale dell’azienda, Davide Sardu, 42enne di Gonnosfanadiga, consigliere di amministrazione e rappresentante legale, Alessandro Lai, 70enne di Sanluri, consigliere e legale rappresentante, Massimo Cortese, 63enne cagliaritano, direttore dello stabilimento al tempo della tragedia, Efisio Deiana, 54enne residente a Senorbì, capo impianto, Cristiano Cabriolu, 51enne di Villacidro, responsabile area rifiuti dello stabilimento. L’accusa è di omicidio colposo. Chiamata a rispondere anche la Villaservice, come richiesto da Andrea Casu, l’avvocato di Lucia Murgia, vedova dell’operaio scomparso. ( m. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA