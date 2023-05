«Sessini, acquisire la polizza sulla vita» 

Il pubblico ministero Daniele Caria ha disposto l’acquisizione di una polizza sulla vita che era stata sottoscritta da Ignazio Sessini, l’operaio 56enne della Villaservice di Villacidro, morto a causa di una tragica caduta nel tritarifiuti il 5 luglio 2021. La Procura ha già chiuso l’inchiesta, ipotizzando l’omicidio colposo aggravato nei confronti di sei tra dirigenti e responsabili di società e stabilimento. Ma a seguito delle attività difensive, concesse nei venti giorni successivi la notifica dell’atto di conclusione delle indagini preliminari, ora il sostituto procuratore titolare del fascicolo ha deciso di acquisire anche la polizza, sottoscritta dal lavoratore pare poche settimane prima della tragedia.

Le piste alternative

Oltre alla pista del tragico incidente sul lavoro, che al momento resta quella che pare più accreditata dalla Procura, nei momenti immediatamente successivi la morte di Sessini c’era chi aveva paventato l’ipotesi di un gesto volontario. Una strada sondata dagli investigatori senza che vi sia stata mai alcuna conferma, anzi esclusa con forza sia dai familiari che dagli amici e dai compagni di lavoro dell’operaio. Sta di fatto che nei giorni scorsi, a seguito di attività difensive, sarebbe emersa la notizia di una polizza assicurativa sulla vita sottoscritta da Ignazio Sessini. Da qui la decisione del pubblico ministero di farla acquisire dai carabinieri così da studiarne i contenuti, accertando la data di sottoscrizione, il premio e tutti i dettagli che, in un eventuale dibattimento, potrebbero fornire una pista alternativa all’ipotesi della morte sul lavoro, quella per la quale la Procura si appresta a chiedere il rinvio a giudizio.

La vittima

Inizialmente, come detto, si ipotizzò un suicidio, poi però dopo i primi accertamenti dei carabinieri e la relazione dello Spresal le indagini imboccarono la strada della morte bianca con l’apertura del fascicolo per omicidio colposo. Il pm Caria ha assegnato la consulenza ad uno dei maggiori esperti europei in materia di sicurezza sul lavoro e, dopo la sua relazione, il magistrato ha chiuso l’indagine formalizzando l’atto di incriminazione nei confronti di Antonella Concas, Davide Sardu, Alessandro Lai, Massimo Cortese, Efisio Deiana e Cristiano Cabriolu. Secondo la ricostruzione della Procura, infatti, l'operaio sarebbe stato al lavoro senza adeguati dispositivi di sicurezza. Ora gli investigatori termineranno gli accertamenti sulla polizza, prima che il pm chieda al Gip la fissazione dell’udienza preliminare.