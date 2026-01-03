Sessantenne in coma dopo una lite 

È ricoverato nel reparto di rianimazione del San Francesco di Nuoro, in stato di coma, Mario Salis, sessantenne di Oliena, precipitato ieri prima dell’alba dal balcone di un’abitazione dopo una violenta lite col figlio della padrona di casa, un 24enne che ieri è stato sentito a lungo dalla sostituta procuratrice Sandra Maria Benedetta Picicuto. In Procura si è presentato spontaneamente accompagnato dal suo avvocato.

La lite

Momenti di forte tensione si sono vissuti alle prime luci dell’alba di ieri attorno alle 5 del mattino, quando all’interno dell’abitazione, in pieno centro, si è verificato un grave episodio di violenza. Secondo una prima ricostruzione infatti il figlio 24enne della donna, appena rientrato a casa con amici avrebbe trovato la madre in compagnia del sessantenne. A quel punto sarebbe scoppiata una lite degenerata rapidamente.

L’auto

In un primo momento all’esterno dell’abitazione, il giovane in preda all’ira avrebbe danneggiato l’auto dell’uomo squarciando tutte le gomme dell’auto. Poi avrebbe agganciato il veicolo con un altro mezzo tentando di spostarlo per portarlo lontano dalla casa, probabilmente per dare fuoco al mezzo. Successivamente è tornato all’interno della casa. Terrorizzato Mario Salis, nel tentativo di sottrarsi all’aggressione, è caduto dal balcone.

Volo rovinoso

Da qui in poi la storia si riempie di incongruenze, che gli investigatori cercano di capire, perché il racconto fornito dai protagonisti avrebbe lacune e aspetti poco chiari. Sembrerebbe che Salis si sia gettato dal balcone volontariamente per cercare di sfuggire al ragazzo.

Il volo di un paio di piani è stato devastante: l’uomo ha riportato ferite gravissime. Urgente il trasferimento all’ospedale di Nuoro, dove le sue condizioni sono apparse subito critiche. È stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. Ieri sera si è registrato un miglioramento e sarebbe stato giudicato fuori pericolo.

Le indagini

I carabinieri hanno avviato le indagini per fare piena luce sull’accaduto. Il giovane è stato identificato ed è indagato per danneggiamento. Il ventiquattrenne si è presentato in tarda mattinata davanti al magistrato di turno, Sandra Maria Benedetta Picicuto.

Tra le ipotesi degli inquirenti pure quella del tentato omicidio, anche se a difesa del ragazzo ci sarebbe il racconto della madre che avrebbe dichiarato che l’uomo si sarebbe buttato da solo dal balcone, terrorizzato dall’ira del giovane.

La posizione del 24enne resta al vaglio del giudice, mentre i carabinieri ieri hanno continuato a sentire diversi testimoni e vicini di casa.

