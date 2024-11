Sessantenne ferito in un incidente 

Sarebbe stato un malore la causa dell’incidente avvenuto questa mattina sulla provinciale 77 al bivio di San Leonardo a Perdaxius. Luciano Aldi, un sessantenne che si trovava alla guida della Fiat Stilo che percorreva la provinciale in direzione Perdaxius, ha perso il controllo della vettura, finendo sulle aiuole spartitraffico. La vettura, senza controllo, ha urtato una Seat Ibiza, con a bordo due donne di Santadi che percorrevano l’intersezione sempre in direzione Perdaxius, La Stilo condotta da Aldi è andata a terminare la corsa abbattendo un cancello. Immediati i soccorsi con il personale 118 dell’Avis di Narcao arrivati sul posto, seguiti poco dopo dall’elisoccorso arrivato da Elmas. Mentre sono rimaste illese le due donne. Per Aldi nonostante fosse cosciente è stato opportuno il trasferimento in elicottero al Brotzu di Cagliari, sul posto anche i vigli del fuoco di Carbonia, i carabinieri di Tratalias che hanno eseguito i rilievi e la polizia locale di Perdaxius per la viabilità con lo svincolo rimasto chiuso per oltre un’ora. (f. m.)

