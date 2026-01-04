VaiOnline
Provincia.
05 gennaio 2026 alle 00:05

Sessantatré opere in naftalina 

Alessio Seoni: «Dopo 13 anni troviamo strade e scuole a pezzi» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sedici milioni e mezzo di opere pubbliche nel settore viabilità sono bloccate. Sessantatré capitoli di spesa in naftalina. Mentre le strade continuano a essere insidiose, con tratti che versano in completo stato di abbandono, le risorse che la Provincia di Nuoro deve trasferire a quella dell’Ogliastra non sono ancora in stand by. C’è la volontà, come conferma una determina del dirigente del settore finanziario, manca la sostanza. Cioè i soldi. Proprio quest’aspetto, non è proprio un dettaglio, scatena il malumore politico.

Il piatto piange

La prima opera che apre l’elenco dei 63 capitoli congelati è il completamento della strada tra il bivio di Loceri e l’Orientale. Un intervento che, almeno sulla carta, vale 1,9 milioni di euro.

La corona del rosario prosegue con i due interventi più cospicui, ciascuno da 9,7 milioni di euro, che sono la riqualificazione della statale 198, nel tratto Seui-Ussassai-Gairo Taquisara, e della provinciale 27, fra il bivio di Villagrande e Tortolì. Nel primo caso si tratta di una delega di competenza trasferita (con le risorse) dalla Regione alla stessa Provincia (inadempiente). Il resto è noto, nel panorama politico e amministrativo che coinvolge tratti ricadenti nella quasi totalità dei Comuni. L’unico capitolo esterno alla viabilità è il milione di euro per l’acquisto di macchine operatrici da destinare all’impianto di compostaggio di Quirra. Anche questi fondi trasferiti dalla Regione e rimasti parcheggiati nelle casse della Provincia di Nuoro.

I dubbi

La politica ogliastrina non si fida delle ultime determine, in particolare di quella che annuncia il disimpegno dei 16,5 milioni di euro. Che recita testualmente: «Il disimpegno decorre dal primo gennaio 2026, data di decorrenza della dismissione di qualunque competenza gestionale sugli interventi finanziati con fondi a destinazione vincolata sulle strade provinciali di competenza dell’Ogliastra, con dismissione di qualunque responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile».

È proprio questo il punto che non convince il presidente della Provincia dell’Ogliastra, Alessio Seoni: «Prendiamo atto del disimpegno, ma chiederemo conto di quando le vorranno realmente impegnare. Di più, chiederemo anche come verranno gestiti i rapporti giuridici degli interventi già contrattualizzati». Seoni è critico sugli anni di commissariamento: «Dopo una dozzina d’anni mi ritrovo con strade e scuole a pezzi: è una follia. Ci si è limitati all’ordinaria amministrazione - accusa Seoni - Non abbiamo visto opere, non solo sulla 27 con le sue tragedie». Il cappello al dissenso lo mette Marcello Ladu, sindaco di Tortolì, e riguarda le scuole: «A Tortolì abbiamo 3,5 milioni di euro bloccati da 13 anni per gli istituti superiori che stanno cadendo a pezzi. Non è mai stata firmata una convenzione: qualcuno ne dovrà pur rispondere».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

La Giunta attende la decisione del Tar su Sensi

Nomine nelle Asl, manager dalla penisola per Cagliari e Sassari

Al Pd le due aziende più importanti Scontenti M5S e Uniti con Todde 
Contu (Fimmg): ancora bloccati gli incentivi per le zone disagiate, lo stallo provoca danni pesanti

Medici di base, inizio d’anno terribile

Decine di camici bianchi vanno in pensione, sempre più paesi scoperti 
Cristina Cossu
Napoli

«Si è avvicinato e ha sparato due volte»

L’agguato a Gianluca Pisacane, fratello dell’allenatore del Cagliari: parla il padre 
Catania

Sevizia il figlioletto con un mestolo

Lo percuote e lo umilia. Arrestato dopo che il video diventa virale sui social 
Crans-Montana

I corpi dei 5 ragazzi tornano in Italia «Tragedia evitabile»

Il rimpatrio su un volo di Stato Hanno un nome tutte le 40 vittime 