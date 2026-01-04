Sessantatré opere in naftalina 

Sedici milioni e mezzo di opere pubbliche nel settore viabilità sono bloccate. Sessantatré capitoli di spesa in naftalina. Mentre le strade continuano a essere insidiose, con tratti che versano in completo stato di abbandono, le risorse che la Provincia di Nuoro deve trasferire a quella dell’Ogliastra non sono ancora in stand by. C’è la volontà, come conferma una determina del dirigente del settore finanziario, manca la sostanza. Cioè i soldi. Proprio quest’aspetto, non è proprio un dettaglio, scatena il malumore politico.

Il piatto piange

La prima opera che apre l’elenco dei 63 capitoli congelati è il completamento della strada tra il bivio di Loceri e l’Orientale. Un intervento che, almeno sulla carta, vale 1,9 milioni di euro.

La corona del rosario prosegue con i due interventi più cospicui, ciascuno da 9,7 milioni di euro, che sono la riqualificazione della statale 198, nel tratto Seui-Ussassai-Gairo Taquisara, e della provinciale 27, fra il bivio di Villagrande e Tortolì. Nel primo caso si tratta di una delega di competenza trasferita (con le risorse) dalla Regione alla stessa Provincia (inadempiente). Il resto è noto, nel panorama politico e amministrativo che coinvolge tratti ricadenti nella quasi totalità dei Comuni. L’unico capitolo esterno alla viabilità è il milione di euro per l’acquisto di macchine operatrici da destinare all’impianto di compostaggio di Quirra. Anche questi fondi trasferiti dalla Regione e rimasti parcheggiati nelle casse della Provincia di Nuoro.

I dubbi

La politica ogliastrina non si fida delle ultime determine, in particolare di quella che annuncia il disimpegno dei 16,5 milioni di euro. Che recita testualmente: «Il disimpegno decorre dal primo gennaio 2026, data di decorrenza della dismissione di qualunque competenza gestionale sugli interventi finanziati con fondi a destinazione vincolata sulle strade provinciali di competenza dell’Ogliastra, con dismissione di qualunque responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile».

È proprio questo il punto che non convince il presidente della Provincia dell’Ogliastra, Alessio Seoni: «Prendiamo atto del disimpegno, ma chiederemo conto di quando le vorranno realmente impegnare. Di più, chiederemo anche come verranno gestiti i rapporti giuridici degli interventi già contrattualizzati». Seoni è critico sugli anni di commissariamento: «Dopo una dozzina d’anni mi ritrovo con strade e scuole a pezzi: è una follia. Ci si è limitati all’ordinaria amministrazione - accusa Seoni - Non abbiamo visto opere, non solo sulla 27 con le sue tragedie». Il cappello al dissenso lo mette Marcello Ladu, sindaco di Tortolì, e riguarda le scuole: «A Tortolì abbiamo 3,5 milioni di euro bloccati da 13 anni per gli istituti superiori che stanno cadendo a pezzi. Non è mai stata firmata una convenzione: qualcuno ne dovrà pur rispondere».

