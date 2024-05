Sessant’anni nel nome del folk 

Un compleanno importante, un viaggio nel tempo perché sono cambiate tante cose in 60 anni ma il Gruppo folcloristico di San Gemiliano è sempre qua. Un traguardo importante, che il sodalizio ha festeggiato domenica con le launeddas del maestro Luigi Lai e la voce di Federica Olla; e poi tutti insieme per il consueto “ballu tundu”, seguito da un rinfresco e dai fuochi d’artificio.

La storia

«È stata una giornata di festa come questo dev’essere un anno di festa», commenta Beniamino Meloni, per tutti Mino, 70 anni, direttore del gruppo; «la nostra storia è cominciata 60 anni fa grazie a un gruppo di amici che si sono ritrovati per una sagra dell’uva e hanno notato che qui mancava un gruppo folk e anche la Pro Loco. Siamo stati i primi, un altro gruppo, I Nuraghi, nacque subito dopo. I fondatori erano Mario Sanna, il parroco di allora, don Paolo Mocci, Peppino Picciau, e altri. Io sono arrivato qualche anno dopo».

Tanti i ricordi: «C’era entusiasmo, amore e passione. Mario Sanna veniva da Anela, si è sposato a Sestu, e sapeva interpretare tutti i balli da grande maestro, e questo ci ha permesso di coinvolgere il pubblico, ovunque. Poi avevamo un grande suonatore di organetto, Raimondo Vercellino, detto Mondo. E dopo è arrivato anche il bravissimo Luigi Lai». Un’esperienza unica: «Il gruppo mi ha permesso di viaggiare tanto, abbiamo vinto tanti riconoscimenti, come per esempio nell’86: una medaglia d’oro al festival Città Castello di Gorizia. Inoltre siamo entrati nell’Unione Folclorica Italiana».

Ricambio generazionale

Oggi il gruppo conta una quarantina di associati. «Per noi è importante coinvolgere i giovani, ed è ancora più importante farli restare. Abbiamo soci di 15, 16 anni, ma c’è anche la sezione mini folk con bambini. I costumi li scegliamo con cura, li realizzano alcune bravissime sarte professioniste che sono attente ad ogni dettaglio. Ci ritroviamo per fare le prove ma anche per stare insieme. E agli eventi richiamiamo tanta gente, e possono anche ballare con noi». Tra i giovani, Viola Marcis, 16 anni, e Laura Piga, 17: «Ho iniziato a farlo grazie a mia sorella», racconta Viola; «mi piace il ballo sardo, gli abiti, le fantasie; i costumi sestesi sono molti, con colori e ruoli diversi», e Laura continua: «Mi vedo a farlo anche da anziana. Proviamo orgoglio perché portare le tradizioni non è una cosa comune, ma ci accomunano tutti».

