Sessant’anni di passione giallorossa 

Il movimento calcistico ghilarzese ha una storia lunga e articolata. Il 15 agosto 1963 anziché andare al mare o fare una gita fuori porta, un gruppo di appassionati fondò la società. Nasce ufficialmente a Ferragosto di sessant’anni fa l’Unione sportiva Ghilarza calcio che attualmente milita nel campionato di Eccellenza.

La società

Dallo statuto sociale, redatto successivamente il 2 ottobre 1963, si apprende che «il 15 agosto 1963, allo scopo di costituire una società sportiva si sono riuniti i signori Antioco Carta, Vittorio Cordella, Mauro Deidda, Augusto Dore, Francesco Fadda, Raffaele Fadda, Cesare Lai, Enrico Licheri, Antonio Manca, Raffaele Manca, Salvatore Manca, G. Antonio Murgia, Giovanni Porcu, Palmerio Putzolu, Palmerio Sanna e Giuseppe Satta». Primo presidente del neonato consiglio sociale fu nominato l’insegnante Cesare Lai, coadiuvato dal vice presidente Augusto Dore, dal segretario Vittorio Cordella, dal tesoriere Palmerio Sanna. Completarono il direttivo, Antioco Carta, Antonio Manca e Giuseppe Satta; tutti gli altri consiglieri. Il primo atto ufficiale è stata l’affiliazione alla Federazione italiana gioco calcio e l’iscrizione al Campionato di Seconda categoria che a quei tempi era il gradino più basso nella gerarchia del calcio dilettanti.

L’attività

L’entusiasmo era tanto, i dirigenti cercarono di superare con buona volontà e impegno i numerosi ostacoli che, ovviamente, si incontravano all’inizio dell’attività ufficiale. Uno di quelli più attivi era sicuramente Antioco Carta, da tutti conosciuto come Togu, uno che nel Ghilarza ha svolto tutti i ruoli giocatore, allenatore e dirigente. Carta era un tuttofare, sempre in prima linea anche per la sistemazione delle strutture sportive. Non c’erano momenti liberi che non dedicasse al miglioramento di qualcosa.

I ricordi

Tanti aneddoti come quando agli inizi degli anni Settanta, Carta aveva costretto, con la minaccia bonaria di non farli giocare, gli atleti a recarsi ogni sabato al campo sportivo per costruire insieme a lui il muro di recinzione. Nel 2002 l’allora assessore comunale allo Sport Pietro Piu consegnò alla famiglia una pergamena alla memoria per la sua attività al Ghilarza calcio e per l’attaccamento ai colori del calcio ghilarzese. Un esempio per tutti, soprattutto in un momento in cui anche nel calcio stanno venendo meno i valori di lealtà e sportività, da lui sempre predicati. Mille e altri episodi possono essere raccontati per ricordare le figure importanti dei 60 anni del Ghilarza, in primo luogo i presidenti che non ci sono più: Cesare Lai, Peppino Congiu, Adriano Scalas, Mario Mameli, Angelo Piras e Mario Corrias. Ognuno ha lasciato una traccia importante nella storia giallorossa che ha ancora tante pagine da scrivere.

RIPRODUZIONE RISERVATA