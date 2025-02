Sessant’anni di musica, festa per Dino Madau 

Domani sera al Maart intermodale di Macomer artisti di tutta l’Isola per festeggiare i 60 anni di carriera di Dino Madau. Considerato uno dei giganti della musica in Sardegna, spazia tra rock e musica tradizionale. Grazie alle pietre sonore di Pinuccio Sciola, per diverse volte è stato ospite delle tv nazionali. Con la sua chitarra ha partecipato a tante manifestazioni, anche televisive e radiofoniche. Ha girato l’Isola e anche il mondo, portando ovunque i suoni della sua terra. «Ho iniziato a suonare in pubblico quando avevo 10 anni - racconta - a Macomer col Trio Fusari, per proiettarmi sulla scena nazionale con Sammy Barbot, Giorgio Panariello, Michele Zarrillo, Emma Marrone e Belen Rodriguez». La prima esibizione in pubblico nel 1965, al dopolavoro ferroviario. Con la musica tradizionale ha accompagnato vari artisti sardi, quali Benito Urgu e il coro di Neoneli. Ha diretto i cori “Melchiorre Murenu” e “Città di Macomer” e collaborato con Etnias, Unidos e Arcades Ambo. Nella sua collezione di chitarre c’è quella di Geppi Battaglia, musicista napoletano scomparso qualche anno fa. (f. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA