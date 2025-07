«Sessant’anni di fede e auto-aiuto» 

Crescere insieme: è questo il segreto della comunità della Chiesa dedicata a San Pio X, nel quartiere più popolato di Iglesias, Serra Perdosa dove, qualche giorno fa, la parrocchia ha festeggiato il sessantesimo anniversario della sua fondazione.

Il ricordo

Fu fondata il 15 Luglio del 1965 e sono molte le iniziative che accompagneranno questo anno così importante per la comunità. Ma sarà un percorso spirituale a contraddistinguere l’importante anniversario. Curata nei minimi dettagli, l’accogliente chiesa dedicata a San Pio X, porta la parola del Vangelo nel cuore della comunità di Serra Perdosa, con umiltà ma anche e soprattutto, con grande spirito di servizio verso le persone più fragili e con alle spalle situazioni particolari e difficili. Così hanno voluto tutti i sacerdoti che hanno creato un rapporto d’amore e di amicizia con la comunità che oggi coltiva colui che guida questa parrocchia da ben sedici anni, ovvero don Giorgio Fois, per tanti “Dongi” un’autentica istituzione e punto di riferimento per tutta la comunità. «Questo anniversario – ha spiegato don Giorgio – è un bel traguardo che abbiamo raggiunto insieme, Chiesa e comunità di Serra Perdosa, una comunità cresciuta con valori importanti che sono i capisaldi del servizio che prestiamo, ogni giorno, a tutti, ma soprattutto, alle persone più fragili e con particolari criticità. Abbiamo – continua il sacerdote – un oratorio che è il fulcro di numerose attività, didattiche, religiose ed è un punto di riferimento per movimenti e associazioni. Il nostro è un percorso d’amore e di amicizia verso il prossimo, soprattutto, verso i più sofferenti».

Gli aiuti

La comunità che vive e ruota intorno alla Chiesa non perde mai la speranza neppure quando, in alcune situazione, la rassegnazione potrebbe prendere il sopravvento. Educare diventa così la parola chiave per risolvere molte situazioni difficili, come commenta Don Giorgio: «Noi lavoriamo non con il denaro o prestando denaro, ma con l’educazione. Cerchiamo di trovare una via d’uscita per il problema, una soluzione. Troviamo i canali di riferimento e aiutiamo le persone più bisognose, i più fragili. Doniamo loro la possibilità di scegliere, questo è importante per la dignità di una persona». I festeggiamenti avranno inizio fra poco, il 21 Agosto prossimo, con la festa dedicata al Santo Patrono. Ma oltre i festeggiamenti, la comunità si accinge a vivere momenti di incontro culturale e sociale per ripercorrere il lungo cammino della parrocchia e della sua comunità. Ogni giorno, Don Giorgio e i suoi collaboratori, cercano di tradurre in fatti concreti la parola di Dio, naturalmente, con un linguaggio imperfetto, ma proprio per questo più emozionante che fa pensare e commuovere. Una rara luce di speranza accesa per i più fragili e i più deboli.

