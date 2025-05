Sessantacinque bimbi a lezione di educazione stradale 

“Carrera longa, l’educazione si fa strada”: il progetto di educazione stradale, organizzato dal Comune di Arbus, si è concluso con una lezione pratica per gli alunni dell’Istituto comprensivo, tenuta all’anfiteatro comunale Sandro Usai. Una mattinata fuori dai banchi di scuola, dove 65 bambini delle classi quarte e quinte della Primaria hanno dimostrato, attraverso un percorso allestito, le buone pratiche acquisite durante le lezioni in classe. Compiti diversi per ciascuno di loro: c’è stato chi si è cimentato nella veste di agente municipale, chi nei panni del ciclista, chi in quelli dell’automobilista. Emozionato il numeroso pubblico, per la maggior parte nonni e genitori, presenti i piccoli dell’infanzia, anche loro coinvolti nel progetto che si concluderà alla fine di giugno. L’iniziativa, finanziata dall’amministrazione comunale con un contributo di 3.000 euro e una parte coperta dalle famiglie, ha impegnato gli studenti dal mese di aprile, «L’idea – ricorda il sindaco, Paolo Salis – è nata per permettere ai ragazzi di apprendere le norme comportamentali sulla strada. Poche lezioni per semplici regole basilari, importanti per capire sin da piccoli i pericoli cui si va incontro quando non si rispetta il codice della strada, ad iniziare dai pedoni». ( s. r. )

