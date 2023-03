Sessanta vigili presidiano gli incroci fino a domenica 

C’è chi si ferma per chiedere se «alla Marina si potrà comunque entrare per accompagnare una persona con disabilità a eseguire un esame diagnostico in un centro medico». E chi, semplicemente, vorrebbe sapere «se adesso, noi residenti, potremo comunque parcheggiare l’auto alla Marina». Arrivano anche i titolari di attività commerciali: «Ma l’ingresso per il carico e scarico è sempre permesso?». Poi anche una “valanga” di automobilisti: «Scusi, ma per raggiungere il Largo da dove dobbiamo passare?». E poi: «In via Pirastu è consentito l’ingresso da viale Diaz?». «Quando parte il doppio senso in via Roma, nel tratto fino a viale Trieste?». C’è persino qualcuno che chiede come sarà possibile raggiungere in auto la sede del Consiglio regionale.

A queste e altre centinaia di domande simili rispondono da ieri sessanta agenti della polizia locale di Cagliari: sparsi in tutti i nodi cruciali legati alla nuova viabilità, in ogni bivio, in ogni semaforo, in ogni strada dove è disegnato un nuovo senso unico, non solo stanno in strada dalla mattina alla sera (in turni da trenta) a dirigere il traffico ma rispondono con pazienza anche alle domande degli automobilisti spaesati e (naturalmente) confusi per le novità legate alla chiusura di via Roma lato portici.

L’incrocio considerato più delicato, per esempio, quello in cui si affacciano viale Diaz, viale XX Settembre e via Pirastu, dove transitano (a volte contemporaneamente) gli autobus del Ctm e dell’Arst, i taxi e le automobili che arrivano da viale Regina Margherita, da viale Diaz e da via XX Settembre, è presidiato costantemente da almeno quattro o cinque agenti. Altri quattro o cinque all’incrocio con il Largo Carlo Felice, altri due in via Crispi, quindi in piazza Matteotti su tutti i lati, in viale La Plaia, in via Riva di Ponente. Resteranno fino a domenica: obiettivo, aiutare gli automobilisti alle prese con le rilevanti novità e alleggerire il traffico. ( ma. mad. )

