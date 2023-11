Sessanta tappe per il programma Todde: «Nascerà dal confronto» 

Se la bozza è di 172 pagine figuriamoci l’edizione completa, verrebbe da dire. Ma magari sarà più succinta: la prima versione del programma elettorale del Campo largo è enciclopedica perché contiene tutti gli spunti emersi dalle riunioni dei vari gruppi di lavoro negli ultimi mesi. Oltre 120 persone che hanno scandagliato le sofferenze della Sardegna e ipotizzato alcune risposte di centrosinistra, o meglio: da Campo largo, appunto. Questa vasta coalizione – eppure incompleta, visti gli strappi – che parte con Pd e Movimento 5Stelle, prosegue con Alleanza rosso-verde e altre istanze di sinistra, si allarga al mondo civico e comprende un pezzo dell’area indipendentista.

Alessandra Todde è la donna che questa aggregazione intende portare alla presidenza della Regione, dunque colei che più di tutti dovrà farsi interprete e garante del programma collettivo. E ieri la candidata ha avviato il confronto sulla bozza extralarge di cui s’è detto. Nella sede regionale del Pd, in via Emilia a Cagliari, ha incontrato i rappresentanti dei gruppi di lavoro, formati da esperti ed esponenti dei partiti alleati, e coordinati dal consigliere regionale del Pd Cesare Moriconi. Ma lei per prima ha chiarito che il testo attuale è solo un punto di partenza: «Ora lo porteremo nei territori, vogliamo ascoltare i cittadini e tutti i portatori d’interessi. Il programma vero lo definiremo con loro, siamo aperti al contributo di tutti».

Centocinquanta proposte

La bozza è articolata su dieci assi tematici (sanità, sociale, lavoro, conoscenza, governo del territorio, ambiente-paesaggio, mobilità, energia, sviluppo sostenibile, riforme): ogni asse è suddiviso in cinque “pilastri”, ossia macroaree relative all’argomento generale, che portano a loro volta a tre azioni programmatiche concrete per ciascuno. In tutto 150 proposte di azione politica, che ora potranno essere confermate, precisate o modificate all’esito del confronto nei territori.

«Ma parleremo anche di revisione degli strumenti della nostra autonomia», ha detto Alessandra Todde ai giornalisti: «Ci siamo chiesti se oggi esistano le condizioni di base, per la Sardegna, per autodeterminarsi. La risposta è no. Quindi dovremo andare in quella direzione». Si punta, insomma, a un programma con forti tinte autonomistiche, per una Regione più decisa nella dialettica con lo Stato: «Penso a un’autonomia responsabile, non di mera rivendicazione», ha concluso Todde, «i sardi devono prendersi quel che lo Statuto speciale consente, anche assumendo una postura diversa. Dobbiamo essere un popolo orgoglioso di riprendersi l’autonomia».

«Il lavoro sul programma – concorda Cesare Moriconi – è tutt’altro che finito: ma questa bozza è una buona base di partenza, nata da oltre quaranta riunioni dal taglio fortemente operativo, in cui tutto è stato scritto da zero, senza rifarsi mai a documenti preesistenti». Il coordinatore del tavolo lo definisce «un semilavorato, aperto al confronto con sindacati, imprese, enti locali, associazionismo e tutte le rappresentanze sociali».

A proposito degli enti locali, ieri il presidente dell’Anci Sardegna Emiliano Deiana ha confermato (ovviamente a titolo personale) l’endorsement per Alessandra Todde: «Tutti nel campo progressista, dopo le Politiche, recriminavano sul perché Pd e M5S fossero andati divisi. Adesso che questa alleanza si è concretizzata in Sardegna, perché non va più bene?». Per altro, ha proseguito, «basta entrare in qualunque bar o mezzo pubblico» per capire che «l’innovazione fortissima di una candidatura femminile come quella di Alessandra Todde la sta sottraendo all’inutile chiacchiericcio della politica politicante».

L’affondo

Le parole di Deiana sembrano stigmatizzare la spaccatura a sinistra, nata attorno alla candidatura di Renato Soru. Ieri l’ex governatore ha spiegato in tv a Dimartedì, su La7, la sua “Rivoluzione gentile”: «Mi candido perché non è possibile avere una candidata presidente scelta con un’imposizione romana, funzionale a equilibri nazionali». E un altro motivo è che «l’alleanza Pd-M5S è destinata a perdere. Abbiamo storie e comportamenti politici troppo diversi. Se proprio si volevano mettere insieme queste due storie, lo si sarebbe dovuto fare alimentando il confronto, la fiducia reciproca. Non a tavolino con un accordo tra leader. I sardi sono stufi delle prepotenze romane, si vogliono autogovernare».

Alla domanda di Giovanni Floris sulla disponibilità a confrontarsi con Todde alle primarie, Soru ha risposto: «Le ho chieste fino a ieri. Se stasera qualcuno cambiasse idea potrei dire ancora: ok, partecipo. Ma il tempo ormai mi sembra scaduto, o quasi».

