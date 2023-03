Sessanta nuovi loculi e intervento sulla cappella: via alla manutenzione straordinaria del cimitero 

Via libera al progetto definitivo da 98mila euro per la manutenzione straordinaria del cimitero. Il progetto, redatto da Federico Scattu, prevede la costruzione di un nuovo blocco che ospiterà 60 loculi: la struttura sarà realizzata con moduli prefabbricati in cemento e posizionata nell’ala più recente del camposanto. Un intervento urgente per porre rimedio alla carenza di spazi ed evitare il rischio di non poter procedere a nuove tumulazioni. Il Comune interverrà anche per migliorare il decoro. Prevista la manutenzione straordinaria della cappella, in particolare degli intonaci e della copertura lignea con un trattamento protettivo antitarlo. L’intervento riguarderà anche l’area intorno alla cappella e i camminamenti attigui alle tombe a terra con la posa di una nuova pavimentazione per esterni. (c. z.)

RIPRODUZIONE RISERVATA