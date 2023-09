Sessanta famiglie aspettano casa 

Un assegnatario è deceduto, un altro ha fatto le valigie e ha acquistato casa altrove. Un terzo inquilino ha lasciato l’alloggio, di fatto liberandolo e rimettendolo sul mercato. Così nei giorni scorsi il Comune di Tortolì, al culmine di un processo di monitoraggio sulle case popolari, ha assegnato due unità abitative a Is Tanas e Is Scovargius, zona Sughereta. Un altro alloggio verrà assegnato, nei prossimi giorni, nel quartiere di Monte Attu. Tre famiglie di Tortolì, in coda da tempo per beneficiare di un immobile del patrimonio di Area, approdano sotto un tetto confortevole. Ma nonostante le tre assegnazioni, che inaugurano la cura dimagrante a una graduatoria di oltre 60 residenti, il livello dell’emergenza abitativa nella cittadina resta elevato.

Primi passi

Una lista d’attesa per avere la casa popolare che non si smaltisce mai, un esercito di persone che con regolare frequenza si presenta dagli assistenti sociali per sollecitare l’assegnazione di un alloggio. La coda di 60 richieste per le case popolari che non ci sono subisce una lieve sforbiciata. In una settimana il Comune ha fatto soddisfatto la richiesta di tre famiglie. Due si sono già insediate, la terza riceverà le chiavi tra qualche giorno. Per qualcuno, che viveva in condizioni di disagio, è la fine di un calvario. «Erano persone in graduatoria da tempo. Abbiamo soddisfatto le loro richieste, legittime, ma questo è soltanto l’inizio di un processo ricognitivo degli immobili di edilizia popolare. Con Area - dice il sindaco, Marcello Ladu, 45 anni - abbiamo un dialogo aperto e confidiamo di poter risolvere altri casi».

A caccia di case

Abbattere in breve tempo le liste d’attesa è una sfida irrealistica. Può essere risolta soltanto con la costruzione di nuovi complessi residenziali. «Stiamo anche individuando aree per edificare nuovi alloggi», annuncia il primo cittadino. Al momento è in corso una ricognizione delle abitazioni popolari per capire se tutti gli alloggi sono abitati e se eventualmente gli inquilini li stanno occupando con adeguati requisiti. In una cittadina che ha ripreso a crescere sotto il profilo demografico, l’emergenza abitativa è evidente: qui non si assegnano nuovi alloggi Area dal 2017. Quell’anno il Comune aveva consegnato due complessi. A dicembre erano state affidate le chiavi a 26 beneficiari degli alloggi di Is Tanas, in precedenza (febbraio) si erano aperte le porte per 30 famiglie nel blocco di Is Cogottis.

