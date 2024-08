Sessanta bimbi a lezione di primo soccorso 

Sessanta bambini tra i sei e i quattordici anni sono stati coinvolti a Bari Sardo in un evento dedicato alla gestione dell'emergenza e al primo soccorso. L’iniziativa denominata “Blsd in pineta” è stata promossa dal Comune in collaborazione con l'associazione Due mani per la vita, si è svolta lunedì di fronte alla spiaggia della Torre. Grazie al supporto di cinque istruttori, i ragazzi si sono cimentati in attività di laboratorio e prove pratiche sulle manovre di primo soccorso con utilizzo del defibrillatore e la disostruzione delle vie aeree. «Il tema dell'emergenza è stato trattato con semplicità e in modo divertente con l'intento di sensibilizzare bambini e ragazzi verso il supporto all'altro fin da piccoli, perché tutti possiamo essere utili e dare una mano, sapendo come e quando intervenire – afferma la vice sindaca, Fabiana Casu. – Non smetteremo mai di sostenere, organizzare, promuovere e incentivare iniziative come queste. La cardioprotezione di una comunità significa essere consapevoli fin da piccoli che intervenire per tempo e in modo corretto può salvare una vita». La mattinata si è conclusa con una merenda a base di frutta. Anche questa una buona pratica, una corretta alimentazione è essenziale fin da bambini per una crescita sana.

