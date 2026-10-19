Sessa: vela, bici e cuore d’oro 

Clelia Sessa ama le sfide. Ha accettato giovanissima quella di papà Carlo (comandante del Moro di Venezia) di salire in barca a vela, a 24 (nel 2022) quella di essere la prima donna nel team di Luna Rossa (come ingegnera con compiti legati alla meccatronica) e domenica quella di andare in bicicletta da Cagliari a Olbia con le Pink Flamingos. E, in 15 ore, ha completato felice il suo “One challenge day” di ben 316 km, con 3100 metri di dislivello.

L’idea

La bicicletta al Molo Ichnusa è una compagna di vita. Molti velisti di Luna Rossa la usano per allenarsi e i cyclor della passata campagna di Coppa America lo hanno dovuto fare per “lavoro”. L’idea di fare qualcosa di pazzo è nata dopo l’incontro con le Pink Flamingos, «un gruppo favoloso di ragazze, ex pazienti oncologiche o car giver che pedalano trasmettendo un messaggio di sport e salute», che ha voluto sostenere. Il secondo motivo «è perché crediamo di mandare un messaggio: ogni persona che ha una vita lavorativa ed è impegnata sei giorni su sette, il settimo può fare una pazzia». E così è stato: sabato notte, alle 3.45 il team che ha radunato (una quindicina di persone, ciascuna impegnata a raggiungere il proprio obiettivo personale) ha dato la prima pedalata. Lungo la strada la carovana si è ridotta, a Quirra ha visto sorgere l’alba, a Baunei ha conosciuto la vera salita, a Olbia, alle 19 in punto, la felicità della conquista.

I ringraziamenti

Ieri Clelia ha scritto un messaggio per ringraziare chi l’ha aiutata a organizzare e realizzare questa sfida, scusandosi per qualche dimenticanza e ammettendo di esser stata come «in una lavatrice». «Volevo ringraziarvi dal primo all'ultimo per avere condiviso questo piccolo grande traguardo con me, di avermi aiutata, fisicamente e moralmente, di avermi sostenuta, di avermi portata alla fine. È stato bellissimo vedere questa positività, questo affetto... ho poche parole per descrivere quello che è successo e la prima sicuramente è wow !». La giornata è stata infinita ma gli amici (diversi di Luna Rossa, tra i quali spicca il timoniere di Aukland e Barcellona, Checco Bruni) l’hanno sostenuta sino alle fine, quando lo sforzo, per lei che aveva fatto al massimo 200 km, è diventato difficile da sopportare. Lì Clelia ha scoperto il nucleo, la forza del messaggio di speranza che ha voluto lanciare.

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