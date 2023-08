Sese va in pensione (ma non dalla discoteca) 

“43 anni e 8 mesi, quest’ultimo mese si chiude un capitolo che è parte della mia vita. Un sincero abbraccio e un affettuoso saluto con il rammarico di non potervi abbracciare uno per uno”. Sui telefonini di molti dipendenti del Comune di Cagliari, tramite whatsapp, in questi giorni arriva questo messaggio.

Lo invia Salvatore (Sese) Sanna, impiegato di lunghissimo corso dell’amministrazione (negli ultimi anni nel Municipio in via Roma), che sarà in pensione dal prossimo primo settembre. Ha lavorato nel cuore del potere politico cittadino, accanto a sindaci, assessori e consiglieri e conosce molti “segreti” custoditi all’interno di Palazzo Bacaredda per la pluriennale frequentazione. Sese Sanna è noto anche per l’attività che continua a svolgere nel campo dell’organizzazione di feste ed eventi mondani che caratterizzano la vita notturna della “città del sole”. Anche da pensionato vuole coltivare, con l’amico e socio Nando Lai, questa passione che tiene viva da quando aveva 20 anni. Prossimo appuntamento: l’8 settembre, “Endless summer”, alla Paillote.

Le feste e gli inviti

Per Sese innumerevoli feste estive e invernali organizzate in giro per la Sardegna: Alghero (Siesta), Decimomanu (New Magical), Torre delle Stelle (Aquarium), Santa Margherita di Pula (Capo Blu e Pinus Village), Santa Caterina di Pittinuri (Energy), Castelsardo (Vogue), Porto Rotondo (Controvento), Porto Cervo (Clipper). La prima festa in grande stile? «Quella dei miei 18 anni, nel 1978, che ho voluto organizzare nei minimi dettagli. Sono andato a bordo del mio “boxer” Piaggio a distribuire gli inviti agli studenti delle scuole cittadine. Quel pomeriggio a scuola non c’era nessuno. Erano tutti al Lido disco club, alla mia festa di compleanno in riva al mare. Il dj era un giovanissimo Filippo Lantini».

Emergono altre sequenze della movida cagliaritana: «Mi viene in mente la festa allo Xenon Club con i dj Marco Falchi e Fabrizio Mereu. Anche in quella occasione, primi anni Ottanta, un successo straordinario. C’era tanta gente sia dentro il locale che all’esterno in via Zagabria. L’autobus, il cui capolinea era proprio in via Zagabria, non riusciva a ripartire per il grande affollamento. Intervenne la polizia interrompendo di fatto la serata inaugurale».

Ricordi

Ora il pensiero, inevitabilmente, va al primo giorno di lavoro. Un film lungo 43 anni e 8 mesi. Un ragazzo di 19 anni trova la sicurezza del “posto fisso”. La primissima esperienza è al comune di Assemini. Sese vince il concorso e in una calda giornata di ottobre varca la soglia del municipio. Un vortice di emozioni lo accompagna nel debutto. «Ero in preda all’ansia. Sono arrivato - afferma - un’ora prima negli uffici. Mio padre, anche lui per tanti anni dipendente comunale, per l’occasione mi comprò camicia e pantaloni eleganti. Dovevo svolgere le mansioni di commesso. Ero molto felice per aver raggiunto il porto sicuro della pubblica amministrazione». Due anni ad Assemini prima del ritorno nella sua Cagliari (è nato e cresciuto in via Fermi, a pochi passi dallo stadio Amsicora). Subito l’impiego nella scuola elementare di via Garavetti, gestita dal Comune, con mansioni amministrative.

Io e De Magistris

Poi il passaggio alla circoscrizione di Monte Mixi. A quel momento è legato uno dei ricordi più belli: «Un gruppo di cittadini, a mia insaputa, chiese un incontro con il sindaco Paolo De Magistris per segnalare un dipendente volenteroso che aveva compilato per tutti i moduli per l’esenzione dal pagamento del ticket. Quel dipendente ero io. Così fui chiamato in via Roma dall’ufficio di gabinetto di De Magistris. Il sindaco mi consegnò un encomio per la disponibilità e l’attaccamento al lavoro. Per me, ventiduenne con tanto entusiasmo, fu una grandissima soddisfazione».

Dopo la parentesi nella circoscrizione, l’arrivo nel palazzo di via Roma, al secondo piano, dove accoglie il pubblico e svolge funzioni di assistenza nelle riunioni della Giunta e nelle sedute dell’assemblea civica. «Don Paolo De Magistris mi diede copia di un volume sulla storia di Cagliari che lui stesso aveva scritto con questo avvertimento: Ti può essere utile per fornire informazioni sulla città ai turisti che visitano il palazzo».

I sindaci

Nel cuore di un edificio simbolo ha conosciuto tanti sindaci: oltre a De Magistris, Michele Di Martino, Roberto Dal Cortivo, Gaetano Giua, Mariano Delogu, Emilio Floris, Massimo Zedda, sino all’ultimo Paolo Truzzu. «Conservo un bellissimo ricordo di Delogu. Una sera, era insieme al figlio che mi conosceva per gli eventi che organizzavo. Il sindaco è di spalle, alto, con le mani in tasca. Si volta all’improvviso e, con un sorriso, mi dice: Mi raccomando, Sese, niente feste in questo palazzo». Proprio grazie a Mariano Delogu, nel 1995, Sese Sanna ricopre il ruolo di mazziere a cavallo nella festa di Sant’Efisio. «L’ho fatto per 19 anni. Non dimentico quella volta al maneggio, alla vigilia della processione del primo maggio, in cui sono caduto dal cavallo. Ho temuto il peggio, ma sono riuscito a risalire in sella e a partecipare il giorno successivo alla festa in onore del martire guerriero».

