«Servono volontari, aiutateci» 

Mettersi a servizio della propria comunità. È la forza del volontariato che dà senso concreto alla solidarietà. Ed è questo il messaggio lanciato dall’associazione Misericordia di Quartucciu oggi più che mai alla ricerca di nuovi volontari e nuove volontarie che vogliano spendere un po’ del loro tempo per far del bene agli altri. Un appello rivolto soprattutto ai giovani ma non solo.

L’occasione è il via al corso di formazione per entrare a far parte della Confraternita: dal servizio di trasporto sanitario, alla conoscenza e l’uso degli strumenti per il soccorso, dalla guida in emergenza all’assistenza a eventi pubblici e sportivi per finire col servizio di emporio solidale per le famiglie indigenti.

L’appello

«Per svolgere e potenziare le iniziative con la prospettiva di poter aprire anche attività di protezione civile in ambito sanitario e logistico, abbiamo aperto le iscrizioni a tutte le persone dai 18 anni in su che vorrebbero avvicinarsi al mondo del volontariato», spiega Pierpaolo Campus, commissario straordinario nominato dalla Confederazione delle Misericordie di Firenze. «In particolare potrebbe essere un’opportunità per i giovani che vogliono effettuare le selezioni per il servizio civile nazionale del 2025, in quanto aver già svolto attività di volontariato in ambito socio sanitario fornisce all'atto della selezione un punteggio maggiore per i numerosi progetti che ogni anno vengono approvati dal Ministero competente».

L’associazione

Fondata nel 1985, la Misericordia opera da qualche anno nella sede di via Piria 1 ceduta in comodato dal Comune. Oltre ai consueti servizi di trasporto in ambulanza ha ampliato le sue attività caritatevoli con l'apertura dell'emporio alimentare che permette alle famiglie con basso reddito (Isee inferiore a 9 mila euro) di poter effettuare circa due spese ogni mese scegliendo tra i prodotti disponibili negli scaffali dell'area dedicata.

È stata anche accreditata per accogliere i giovani del servizio Civile Nazionale. «Abbiamo presentato un progetto in rete con le altre Misericordie del Sud Sardegna», conferma Campus «per far sì che dal 2025 possano esserci quattro giovani in servizio civile per un anno che affiancheranno i volontari nell'attività di trasporto in ambulanza, assistenza alle manifestazioni, promozione del volontariato e appunto nella gestione operativa dell'emporio alimentare».

RIPRODUZIONE RISERVATA