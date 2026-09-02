Servono taxi, nuovo bando per quattro licenze 

Il Comune di Carloforte ci riprova e prepara un nuovo concorso per assegnare quattro licenze di taxi per titoli ed esami. Già due anni fa il Comune ha bandito un concorso per assegnare cinque licenze per incrementare il trasporto pubblico non di linea e offrire un servizio in più ai tanti turisti che scelgono l’isola di San Pietro per trascorrere le vacanze. In quella occasione, un anno dopo, dopo la prova selettiva fu rilasciata una sola licenza. Restano quindi ancora disponibili quattro licenze.

Adesso la Giunta guidata da Stefano Rombi, su proposta dell’assessore alla Viabilità Gianluigi Penco, ha dato mandato al responsabile d’Area di predisporre un nuovo bando per assegnare a titolo gratuito le quattro licenze di taxi. «È nell’interesse dell’amministrazione comunale – si legge nella delibera – assicurare la massima efficienza del servizio di trasporto pubblico non di linea, che abbia riguardo alle esigenze di mobilità cittadine e alle politiche di promozione della destinazione turistica del territorio comunale». Oltre ai primi quattro candidati, a cui verranno assegnate le licenze, sarà formata una graduatoria di soggetti qualificati a cui potranno essere assegnate in seguito ulteriori licenze.

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