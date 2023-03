Servono spazi per le sepolture, dopo l’ampliamento arrivano altri loculi 

Dopo l’ampliamento del cimitero di Pabillonis, incrementato di circa mille metri quadrati sul lato che si affaccia in direzione via Gonnosfanadiga, e dopo la posa dell’ultimo colombario nelle vecchie mura perimetrali, realizzato nel febbraio 2022, a breve saranno realizzati nuovi spazi per le sepolture.

Una scelta obbligata per l’amministrazione comunale, a causa della progressiva riduzione di questi spazi per i defunti.

Nello specifico sarà realizzato un colombario con 32 nuovi loculi e un secondo che potrà contenere 36 urne cinerarie.

La spesa complessiva è di 24.694 euro, di cui 1.250 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.

L’assegnazione dei lavori sarà successiva alla presentazione delle offerte da parte degli operatori economici interessati sulla piattaforma Sardegna Cat. (g. g. s.)