«Servono più operatori per la differenziata» 

Lo dicono le statistiche: Cagliari si conferma una città che sa fare bene la raccolta differenziata. Ma c’è un neo: spesso per strada spuntano rifiuti posizionati fuori da mastelli condominiali, dai “bunker” funzionanti con tessera magnetica, fe pure dai cestini sparsi in città. «Purtroppo per colpa di pochi ci passa l’immagine di una città intera che ha voglia di farsi bella è sempre più pulita», sostiene Marcello Polastri, consigliere comunale e presidente della commissione Patrimonio. Come affrontare il problema? «Occorrerebbe intanto potenziare il numero degli operatori ecologici che oggi è risicato in vista di pensionamento e dell’attuale precariato», spiega Polastri. I numeri, quindi. Sono tre le aziende che si occupano dei rifiuti in città: De Vizia, T Ambiente, EcoNord che, complessivamente, impiegano oltre 300 persone. «Pochi per una popolazione di 155mila abitanti, ai quali si aggiunge un congruo numero di turisti nei mesi estivi e in quelli di spalla, significa avere un operatore ecologico ogni 500 abitanti che producono immondizia». Soprattutto, dice ancora Polastri, «se si considera che tra i vari compiti degli operatori ecologici ci sono la pulizia delle strade, il ritiro dei rifiuti ingombranti, il servizio della corriera ecologica, la pulizia di mercati civici e dei bagni, oltre ai controlli dei conferimenti. Troppo pochi», conclude, «per una città che deve fare i conti anche con chi non vuole pagare la Tari e preferisce scaricare l’immondizia per le strade».

RIPRODUZIONE RISERVATA